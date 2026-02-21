Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Golf

Golf, il Kenya Open chiude il moving day. Laporta sogna la vetta

Pubblicato

31 minuti fa

il

Per approfondire:
Francesco Laporta
Francesco Laporta / Federazione Italiana Golf

Moving day concluso, ormai, al Kenya Open, torneo che mette in palio 2,7 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. L’evento, che nel corso degli anni ha visto ben 3 italiani tra i vincitori (Edoardo Molinari nel 2007, Lorenzo Gagli nel 2018 e Guido Migliozzi nel 2019) vede in testa alla classifica lo spagnolo Angel Ayora e il sudafricano Casey Jarvis con lo score di -17, ad appena un colpo di distanza da Hennie Du Plessis e Davis Bryant, fermi in seconda piazza a -16.

Ottima prestazione, fin qui, dell’azzurro Francesco Laporta. Il 35enne pugliese ha girato in 66-64-65 per un totale di -15 che gli vale, a 18 buche dalla fine, la 5ª piazza in solitaria. Chiudono la top 10 provvisoria Ricardo Gouveia, Jacob Skov Olesen e Nathan Kimsey a -14 in T6 e Antoine Rozner, Ryan Van Velzen e Aaron Cockerill in T9 a -13.

L’unico altro italiano in gara che è riuscito a passare il taglio è Gregorio De Leo, fermo a -9 in T24. Purtroppo Filippo Celli, Guido Migliozzi, Stefano Mazzoli, Matteo Manassero e Renato Paratore non sono riusciti a rientrare all’interno del taglio posto a -4. Per Laporta, attualmente in 92esima posizione in Race to Dubai e 221esimo nella Official World Golf Ranking, in stagione sono arrivati una top 25, al Mauritius Open, e una 16esima posizione al Bahrain Championship. Per De Leo, invece, 59esimo in Race to Dubai e 417esimo al mondo, sono arrivate nel 2026 una 14esima posizione all’Australia PGA Championship, una 21esima piazza al Mauritius Open e una 9ª posizione al Qatar Masters. Il biellese classe 2000 non ha mai vinto sul tour maggiore come il connazionale Laporta.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità