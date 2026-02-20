Golf, pioggia ed oscurità: sospeso il primo round del Genesis Invitatioonal con Rai al comando

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo intenso weekend di gare approcciando il Genesis Invitational (montepremi 20 milioni di dollari). Lo storico evento nato la bellezza di 100 anni fa nel 1926 sotto il nome di Los Angeles Open è stato caratterizzato da un avvio tormentato dalle cattive condizioni meteo. Prima una lunga pausa dovuta a pioggia e fulmini, poi quella definitiva per il sopraggiungere dell’oscurità. Per questo motivo la leaderboard è fortemente provvisoria.

Al comando troviamo l’inglese Aaron Rai, capace di ottenere un solido -6 nelle 16 buche disputate. Staccati di una sola lunghezza dal britannico troviamo il nordirlandese Rory McIlroy e l’americano Jacob Bridgeman. Quarto posto in solitaria con lo scored di -4 per il neozelandese Ryan Fox, seguito ad un colpo di margine da un folto gruppo composto dagli statunitense Akshay Bhatia, Pierceson Coody, Max Greyserman e Collin Morikawa, dal sudcoreano Kim Si Woo (11), dall’inglese Marcus Penge (9) ed infine dal sudafricano Aldrich Potgeiter.

Sul percorso par 72 del Riviera Country Club di San Diego (California, Stati Uniti d’America) chiudono la top 20 al dodicesimo posto con il punteggio di -2 gli inglesi Tommy Fleetwood ed Harry Hall (12), il norvegese Viktor Hovland, i nipponici Hideki Matsuyama e Ryo Hisatsune (15), il canadese Taylor Pendrith ed il venezuelano Jhonattan Vegas. Classifica cortissima nelle zone alte, ma la prosecuzione del round potrebbe stravolgere la leaderboard provvisoria.

Continua a litigare con i primi round Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking dopo aver pasticciato nelle prime tornate di Phoenix Open ed AT&T Pebble Beach Pro-Am riuscendo poi ad entrare in top 5, incappa in un disastroso +5 nelle prime 10 buche disputate al Riviera. C’è ancora tempo per il fenomeno statunitense, ma ormai i campanelli d’allarme risuonano da qualche settimana. Nel pomeriggio italiano spazio all’ultima parte di primo giro ed all’immediato inizio della seconda tornata.