Golf: Penge e Bridgeman prendono la testa al Genesis Invitational. McIlroy insegue, Scheffler sfugge al taglio

Accoppiata per certi versi anomala, eppure che continua a prendersi le sue soddisfazioni, al comando del Genesis Invitational. Al Riviera Country Club, dei tre che erano in testa dopo il primo giro (che era peraltro finito sospeso per pioggia e dunque ha anche avuto un andamento particolare9, reggono per ora soltanto Marco Penge e Jacob Bridgeman. Per l’inglese e l’americano secondo giro in 64 colpi, 7 sotto il par: è un totale di -12 per l’uno e per l’altro.

Lascia temporaneamente la coppia di testa Rory McIlroy, ma il nordirlandese non è poi lontano, dal momento che resta a un unico colpo, con lo score di -11. Alle sue spalle l’accoppiata composta, a -9, da Xander Schauffele e da un redivivo Adam Scott, straordinario protagonista con il suo -8 di giornata che gli consente di riguadagnare 18 posizioni.

Sono in due al sesto posto a -8, vale a dire l’USA Max Greyserman e l’australiano Min Woo Lee, quindi, nel gruppo degli ottavi a -7, il discorso è diviso a metà tra Inghilterra e States. Da una parte Matt Fitzpatrick e Tommy Fleetwood, dall’altra Wyndham Clark e Kurt Kitayama (anzi, per lui -7 e 25 posti risaliti).

La vera notizia, però, è che tre dei protagonisti annunciati evitano il taglio di davvero pochissimo. Al 42° posto, pari con il par, finiscono tutti assieme il numero 1 del mondo Scottie Scheffler, lo scozzese Robert MacIntyre e il norvegese Viktor Hovland, i primi due perché risalgono con giri in -2 e -3, il terzo perché rischia grosso con un +2. A proposito di Scheffler: supera sempre il taglio dal 14 agosto 2022. L’ultima volta che lo ha mancato è stato all’edizione di quell’anno del FedEx St. Jude Invitational.