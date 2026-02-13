Golf, il giapponese Hisatsune svetta nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am al termine del primo round

I golfisti del PGA Tour danno inizio ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendo in archivio il primo giro dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 20 milioni di dollari). Lo storico evento, nato nel lontano 1937 offre la possibilità anche ad amatori, tra cui alcune celebrità, di partecipare al fianco dei professionisti, che in parallelo disputano in ogni caso il torneo con la classica formula dello stroke play. Al termine della prima tornata guida la classifica il giapponese Ryo Hisatsune.

Il nipponico ha chiuso le prime 18 buche con lo score di -10 bogey free siglando la bellezza di 10 birdie. Hisatsune vanta una lunghezza di margine sugli americani Keegan Bradley e Sam Burns. Quarti con il punteggio di -8 gli statunitensi Chris Gotterup, Tony Finau e Patrick Rodgers. Classifica cortissima con 61 degli 80 partecipanti che hanno ultimato il primo giro con punteggi al disotto del par. Sarà dunque un fine settimana da non perdere in quel di Pebble Beach.

Sui percorsi par 72 (Golf Links e Spyglass Hill Golf Course) di Pebble Beach (California, Stati Uniti d’America) completano la top ten con il punteggio di -7 in settima posizione gli americani Tom Hoge, Akshay Bhatia ed Andrew Novak, ed il canadese Nick Taylor. In undicesima piazza un gruppetto composto dai padroni di casa Jake Knapp, Jordan Spieth e Jacob Bridgeman, dall’austriaco Sepp Straka, dall’inglese Matt Firtzpatrick ed infine dal canadese Mackenzie Hughes.

Nella serata italiana spazio al secondo round che servirà ad allargare le maglie di una ristrettissima leaderboard entrando nella seconda metà di gara. 28esima posizione provvisoria con lo score di -2 per Rory McIlroy. Il nordirlandese, vincitore della passata edizione, dovrà aumentare i giri del motore per rientrare nella lotta al successo. Ancora un primo round sottotono per Scottie Scheffler, che come accaduto nel Phoenix Open deve fare i conti con un avvio non semplice. 3 birdie ed altrettanti bogey per il numero uno del mondo, che occupa appena il 62° posto e stasera cercherà di risalire.