Quanti soldi di premi pagherà il Coni per gli ori, argenti e bronzi alle Olimpiadi? Esborso milionario. E le prove a squadre…

L’Italia ha conquistato trenta medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dieci ori (Francesca Lollobrigida sui 3000 e 5000 metri di speed skating; Federica Brignone nel superG e in gigante; Voetter/Oberhofer e Rieder/Kainzwaldner nei doppi di slittino; staffetta mista di short track; Lisa Vittozzi nell’inseguimento di biathlon; team pursuit di speed skating; Simone Deromedis nello skicross), sei argenti e quattordici bronzi.

Il Bel Paese ha concluso al quarto posto nel medagliere alle spalle della dominatrice Norvegia, degli USA e dei Paesi Bassi, che hanno sopravanzato gli azzurri soltanto in virtù di un argento in più (e conquistando medaglie soltanto in due sport, ovvero short track e speed skating, contro i dieci della nostra Nazionale). Il Coni garantisce agli atleti un premio in denaro per ogni piazzamento sul podio: 180.000 euro per l’oro, 90.000 per l’argento, 60.000 per il bronzo.

Quanti soldi dovrà pagare il Comitato Olimpico Nazionale Italiani per i risultati conseguiti a Milano Cortina 2026? La cifra sborsata in questo momento è pari a 6,57 milioni di euro. Per la prima volta nella storia i riconoscimenti economici saranno esentasse, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che permette di non applicare l’Irpef e le relative addizionali in questi casi specifici.

Abbiamo detto di dieci ori, ma i Campioni Olimpici sono diciannove: la staffetta di short track è composta da sei atleti, poi bisogna considerare il terzetto dell’inseguimento a squadre di pattinaggio velocità e naturalmente le coppie di slittino. Il totale da pagare è dunque di 3,42 milioni di euro. Francesca Lollobrigida e Federica Brignone beneficiano di 360.000 euro a testa.

Sei argenti, ma le medaglie al collo sono tredici: la staffetta mista di biathlon è formata da quattro atleti e sono quattro le frazioniste dello short track femminile, da considerare anche la gara a coppie di snowboardcross. Ben quattordici bronzi e 33 azzurri saliti sul terzo gradino del podio. L’esborso è dunque pari a 1,17 milioni di euro per gli argenti e 1,98 milioni di euro per i bronzi.

MONTEPREMI ITALIA OLIMPIADI 2026

Per ogni oro: 180.000 euro.

Per ogni argento: 90.000 euro.

Per ogni bronzo: 60.000 euro.

MONTEPREMI ORI: 3,42 milioni di euro.

MONTEPREMI ARGENTI: 1,17 milioni di euro.

MONTEPREMI BRONZI: 1,98 milioni di euro.

TOTALE MONTEPREMI: 6,57 milioni di euro.

ORI: 10

Francesca Lollobrigida – 3000 metri femminili speed skating

Francesca Lollobrigida – 5000 metri femminili speed skating

Federica Brignone – SuperG femminile sci alpino

Federica Brignone – Gigante femminile sci alpino

Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser – Staffetta 2000 metri mista short track

Andrea Voetter/Marion Oberhofer – Doppio femminile slittino

Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner – Doppio maschile slittino

Lisa Vittozzi – 10 km pursuit femminile biathlon

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti – Team pursuit maschile speed skating

Simone Deromedis – Skicross maschile sci freestyle

ARGENTI: 6

Giovanni Franzoni – Discesa libera maschile sci alpino

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi – Staffetta 4×6 km mista biathlon

Arianna Fontana – 500 metri femminili short track

Lorenzo Sommariva/Michela Moioli – Snowboardcross a coppie miste

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel – Staffetta 3000 metri femminile short track

Federico Tomasoni – Skicross maschile sci freestyle

BRONZI: 14

Dominik Paris – Discesa libera maschile sci alpino

Sofia Goggia – Discesa libera femminile sci alpino

Lucia Dalmasso – Slalom gigante parallelo femminile snowboard

Riccardo Lorello – 5000 metri maschili speed skating

Dominik Fischnaller – Singolo maschile slittino

Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Sara Conti/Niccolò Macii, Charlène Guignard/Marco Fabbri – Team event pattinaggio artistico

Stefania Constantini/Amos Mosaner – Doppio misto curling

Verena Hofer, Andrea Voetter/Marion Oberhofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner – Staffetta a squadre slittino

Michela Moioli – Snowboardcross femminile

Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo

Flora Tabanelli – Big air femminile sci freestyle

Elia Barp/Federico Pellegrino – Sprint tl a coppie maschile sci di fondo

Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli – Staffetta 5000 metri maschili short track

Andrea Giovannini – Mass start maschile speed skating