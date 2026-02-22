L’Italia ha vinto medaglie in 13 dei 16 sport alle Olimpiadi Invernali nella sua storia: i tre tasselli mancanti

Nel programma attuale delle Olimpiadi Invernali figurano sedici sport: a Milano Cortina 2026 si è registrato l’ingresso dello sci alpinismo, che si è così aggiunto a biathlon, bob, combinata nordica, curling, hockey ghiaccio, pattinaggio di figura, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, short track, skeleton, slittino, snowboard, speed skating.

Nel corso della sua storia, l’Italia ha conquistato medaglie in ben tredici di queste sedici discipline: in dieci ha fatto festa anche nelle ultime due settimane di fronte al proprio pubblico, in passato si meritò gioie anche nello skeleton e nel bob (con tanto di ori per Nino Bibbia ed Eugenio Monti) e nella combinata nordica (per merito di Alessandro Pittin).

All’appello mancano dunque soltanto tre tasselli: l’hockey ghiaccio, il salto con gli sci e lo sci alpinismo. Nell’hockey l’impresa appare improba, se non con un ausilio massiccio di paisà della NHL che possano alzare il livello, tanto da alzare il livello in maniera notevole; il salto con gli sci non ha mai prodotto grande soddisfazioni, mentre lo sci alpinismo era alla sua prima apparizione e ci sarà modo per rimediare.