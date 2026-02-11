Nessuno come Franjo Von Allmen: oro in discesa e superG. Delude Franzoni

Franjo Von Allmen scrive la storia della velocità nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo svizzero, infatti, diventa il primo uomo a vincere la medaglia d’oro sia in discesa libera sia in superG. Una doppietta leggendaria per Von Allmen, che è assolutamente tra i principali protagonisti di questi Giochi, visto che al collo si è messo un altro oro, visto che è salito sul gradino più alto del podio nella combinata a squadre con Tanguy Nef.

Quattro anni dopo Ryan Cochran-Siegle è ancora d’argento in superG. L’americano ha concluso a 13 centesimi dalla vetta, perdendo la gara probabilmente alla Carcentina dove Von Allmen è riuscito a trovare la miglior linea e portarsi poi dietro tanta velocità. Sul podio ci sale anche Marco Odermatt, che ancora una volta deve rimandare la vittoria in queste Olimpiadi. Lo svizzero, che era il grande favorito della vigilia, non è mai sembrato troppo a suo agio sulla Stelvio e ha lasciato i decimi decisivi nel tratto dopo il salto di San Pietro. Alla fine sono 23 i centesimi che lo dividono dal compagno di squadra.

Quarta posizione per il francese Nils Allegre (+0.31) davanti all’austriaco Raphael Haaser (+0.57). C’erano sicuramente grandi aspettative in casa Italia per questa gara ed invece non arriverà ancora una volta la medaglia in superG alle Olimpiadi. Il migliore è stato Giovanni Franzoni, che ha concluso, però, solo al sesto posto. Il nativo di Manerba del Garda ha sbagliato la linea alla Carcentina e soprattutto non è mai riuscito a produrre velocità, terminando così a 63 centesimi.

Settimo posto per l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.78), che ha preceduto il norvegese Fredrik Moeller (+0.80). A completare la Top-10 ci sono gli svizzeri Stefan Rogentin (+0.82) ed Alexis Monney (+0.90).

Purtroppo la gara di Dominik Paris è durata veramente poche porte, visto che al primo dosso l’altoatesino si è trovato per terra e senza uno sci. Infatti al bronzo della discesa si è staccato improvvisamente uno sci, con l’attacco che è saltato via dopo una sollecitazione. Undicesimo, invece, Christof Innerhofer (+1.18) e anche Mattia Casse non è mai entrato in gara, terminando ad oltre due secondi (+2.09).