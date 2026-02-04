Giovanni Franzoni: “Fondo più facile di altre volte, spero sia più ghiacciato per la gara”

Giovanni Franzoni si è classificato secondo nella prima prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Bormio l’azzurro è stato battuto per soli 0″16 dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Al sito federale l’italiano ha commentato positivamente la sua prova.

L’emozione delle Olimpiadi: “Mi sento bene, sono un po’ stanco dopo Crans Montana, ma ho recuperato al meglio. Mi sono goduto questa prova, è stato un po’ strano oggi, perché è diverso dal solito, ma gareggiare in Italia è speciale ed amo questa pista“.

Le impressioni dopo la prova odierna sono ottime, ma Franzoni spera che le condizioni possano cambiare in vista della gara: “La neve sta migliorando, mi sembra un fondo più facile di altre volte, per i training va benissimo così, spero sia più ghiacciata per la gara“.