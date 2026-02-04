Prima prova discesa Olimpiadi: risultati, classifica e chi ha saltato una porta a Bormio

Va in archivio il primo atto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che ha visto andare in scena la prima prova cronometrata della discesa maschile: a Bormio dei 45 iscritti partono in 43, con 2 atleti che escono di pista (possibile infortunio per il norvegese Fredrik Moeller).

In 3 però saltano una porta: sono lo svizzero Alexis Monney, quarto, lo statunitense Kyle Negomir, 16°, e l’austriaco Lukas Feurstein, 35°. Il miglior tempo è dello statunitense Ryan Cochran-Siegle, primo in 1:56.08, davanti all’azzurro Giovanni Franzoni, secondo a 0.16, e l’elvetico Marco Odermatt, terzo a 0.40.

Con il salto di porta di Monney guadagnano idealmente una posizione tutti gli altri italiani: Dominik Paris, quinto a 0.94, poi Mattia Casse, 13° a 1.60, proprio davanti ai connazionali Christof Innerhofer, 14° a 1.77, e Florian Schieder, 15° a 1.78.

CLASSIFICA PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE

1 Ryan Cochran-Siegle USA 1:56.08

2 Giovanni Franzoni ITA 1:56.24 +0.16

3 Marco Odermatt SUI 1:56.48 +0.40

DQP Alexis Monney SUI 1:56.74 +0.66

5 Dominik Paris ITA 1:57.02 +0.94

6 Vincent Kriechmayr AUT 1:57.08 +1.00

7 Franjo von Allmen SUI 1:57.09 +1.01

8 Stefan Rogentin SUI 1:57.32 +1.24

9 Stefan Babinsky AUT 1:57.39 +1.31

10 Jeffrey Read CAN 1:57.45 +1.37

11 Nils Allegre FRA 1:57.56 +1.48

12 Daniel Hemetsberger AUT 1:57.60 +1.52

13 Mattia Casse ITA 1:57.68 +1.60

14 Christof Innerhofer ITA 1:57.85 +1.77

15 Florian Schieder ITA 1:57.86 +1.78

DQP Kyle Negomir USA 1:57.98 +1.90

17 Elian Lehto FIN 1:58.09 +2.01

18 Niels Hintermann SUI 1:58.14 +2.06

19 Adrian Smiseth Sejersted NOR 1:58.36 +2.28

20 Cameron Alexander CAN 1:58.43 +2.35

21 Brodie Seger CAN 1:58.46 +2.38

21 Raphael Haaser AUT 1:58.46 +2.38

23 Alban Elezi Cannaferina FRA 1:58.58 +2.50

24 Simon Jocher GER 1:58.61 +2.53

25 Bryce Bennett USA 1:58.62 +2.54

26 Miha Hrobat SLO 1:58.76 +2.68

27 Martin Cater SLO 1:58.77 +2.69

28 James Crawford CAN 1:58.94 +2.86

29 Maxence Muzaton FRA 1:59.16 +3.08

30 Jan Zabystran CZE 1:59.48 +3.40

31 Sam Morse USA 1:59.65 +3.57

32 Simen Sellaeg NOR 1:59.94 +3.86

33 Arnaud Alessandria MON 2:00.26 +4.18

34 Riley Seger CAN 2:00.52 +4.44

DQP Lukas Feurstein AUT 2:00.57 +4.49

36 River Radamus USA 2:00.91 +4.83

37 Barnabas Szollos ISR 2:01.75 +5.67

38 Marco Pfiffner LIE 2:02.63 +6.55

39 Elvis Opmanis LAT 2:07.38 +11.30

40 Dmytro Shepiuk UKR 2:09.23 +13.15

41 Nils Alphand FRA 2:09.71 +13.63

DNF Fredrik Moeller NOR

DNF Cormac Comerford IRL

DNS Tiziano Gravier ARG

DNS Anton Grammel GER