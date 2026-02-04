Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 5 febbraio, tv, streaming

Giorno -1 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, giovedì 5 febbraio, l’Italia sarà protagonista nel doppio misto di curling, nell’hockey su ghiaccio femminile, nelle qualificazioni del big air maschile di snowboard, negli allenamenti di salto con gli sci e nelle prove cronometrate di sci alpino e slittino.

Nella seconda prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Stelvio di Bormio, saranno al via cinque italiani, ovvero Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

In contemporanea a Cortina d’Ampezzo, sull’Olympia delle Tofane, si disputerà la prima prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino, che vedrà al via Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.

A partire dalle ore 14.30, invece, proseguirà lo slittino, con altre due prove cronometrate del singolo maschile: in entrambe le circostanze saranno al via tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Giovedì 5 febbraio

10:05 CURLING Doppio misto, sessione 2: Gran Bretagna-Estonia, Cechia-Svezia, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-Italia

11:30 SCI ALPINO Discesa femminile, prima prova cronometrata (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago)

11:30 SCI ALPINO Discesa maschile, seconda prova cronometrata (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer)

12:10 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo B, Svezia-Germania

14:30 SLITTINO Singolo maschile, terza prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

A seguire SLITTINO Singolo maschile, quarta prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

14:35 CURLING Doppio misto, sessione 3: Stati Uniti-Svizzera, Norvegia-Canada

14:40 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo B, Italia-Francia

16:40 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo A, Stati Uniti-Cechia

17:00 SALTO CON GLI SCI Trampolino piccolo femminile, primo allenamento ufficiale (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

17:00 SLITTINO Singolo femminile, prima prova cronometrata (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

A seguire SLITTINO Singolo femminile, seconda prova cronometrata (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

19:05 CURLING Doppio misto, sessione 4: Canada-Italia, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Cechia-Gran Bretagna

19:30 SNOWBOARD Big air maschile, qualificazioni: 1a manche (Ian Matteoli)

20:00 SALTO CON GLI SCI Trampolino piccolo maschile, primo allenamento ufficiale (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

20:15 SNOWBOARD Big air maschile, qualificazioni: 2a manche (Ian Matteoli)

21:00 SNOWBOARD Big air maschile, qualificazioni: 3a manche (Ian Matteoli)

21:10 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo A, Finlandia-Canada

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (9.50-12.10, 15.15-17.10, 19.00-21.45).

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1 (10.00-23.40), Eurosport2 (19.25-21.45) e DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.