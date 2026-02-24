Ginnastica artistica, Salvatore Maresca torna in sella dopo l’infortunio! I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo

Salvatore Maresca si era infortunato nella primavera del 2024, rimediando la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento e dicendo addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. A due anni di distanza dal problema fisico che ha frenato la carriera, il campano tornerà in scena in campo internazionale: appuntamento con la seconda tappa della Coppa del Mondo, che andrà in scena a Baku (Azerbaijan) nel weekend del 5-8 marzo.

Il 32enne si cimenterà agli anelli nel massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità, nel 2024 fu terzo nell’ultima tappa disputata a Il Cairo e poi arrivò lo stop forzato, quando era in piena lotta per meritarsi la convocazione ai Giochi. Il DT Giuseppe Cocciaaro ha selezionato anche Gabriele Targhetta (fresco di vittoria al cavallo con maniglie nella tappa di Cottbus), Edoardo De Rosa e Carlo Macchini (attesissimo alla sbarra).

Sul fronte femminile, invece, il DT Enrico Casella ha chiamato Chiara Barzasi, Eleonora Calaciuta, Angelica Finiguerra e Artemisia Iorfino: tante giovani per questa uscita, dopo la bella vittoria conseguita da Elisa Iorio alle parallele asimmetriche in terra tedesca. Ricordiamo che prima di questo appuntamento internazionale inizierà la Serie A, la cui prova d’apertura è prevista sabato 28 febbraio a Modena, per poi proseguire il 14 marzo a Biella.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA

UOMINI: Salvatore Maresca, Edoardo De Rosa, Gabriele Targhetta, Carlo Macchini.

DONNE: Chiara Barzasi, Eleonora Calaciuta, Angelica Finiguerra e Artemisia Iorfino.