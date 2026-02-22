Ginnastica artistica, Federici e Puato sul podio in Coppa del Mondo. Caduta di Abbadini

La prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica si è conclusa con la disputa delle ultime cinque finali di specialità a Cottbus (Germania). Dopo le due belle vittorie conquistate ieri da Elisa Iorio (parallele asimmetriche) e Gabriele Targhetta (cavallo con maniglie), l’Italia ha raccolto altri due piazzamenti sul podio in terra tedesca, chiudendo in maniera brillante l’evento che ha aperto la stagione della Polvere di Magnesio.

Terzo posto al volteggio per Ares Federici con la media di 14.133, mentre Tommaso Brugnami ha concluso in sesta posizione alla tavola (13.700) dove si è imposto l’ucraino Nazar Chepurnyi (14.716) davanti al britannico Sol Scott (14.249). Emma Puato si è meritata il gradino più basso del podio al corpo libero con il riscontro di 12.933, alle spalle della russa Anna Kalmykova (13.333, gareggia sempre come atleta indipendente) e della giapponese Aiko Sugihara (13.133), mentre Emma Fioravanti ha commesso delle imprecisioni e si è fermata in quinta posizione (12.600).

Emma Fioravanti ha sporcato leggermente l’uscita alla trave e ha terminato in quarta posizione (13.233) nella gara vinta da Sugihara (14.066) davanti all’algerina Kaylia Nemour (13.833 per la Campionessa Olimpica e del mondo sugli staggi) e a Kaiumova (13.400). Yumin Abbadini è invece caduto dalla sbarra sul movimento Cassina e non è andato oltre l’ottavo e ultimo riscontro (12.133), sigillo giapponese alle parallele pari per merito di Shohei Kawakami (14.866). Prossimo appuntamento tra un paio di settimane a Baku (Azerbaijan), mentre sabato 28 febbraio si disputerà la prima tappa della Serie A in quel di Modena.