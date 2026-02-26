Ginnastica artistica, inizia la Serie A: D’Amato, Perotti, Esposito aprono la stagione. Melnikova in prestito

La Serie A di ginnastica artistica si aprirà sabato 28 febbraio al PalaPanini di Modena, dove andrà in scena la prima di tre tappe di regular season, preludio alla finale che assegnerà lo scudetto. A difendere il tricolore saranno la Libertas Vercelli sul fronte femminile e la Palestra Ginnastica Ferrara tra gli uomini, entrambe desiderose di confermarsi ai vertici del panorama nazionale.

Le piemontesi saranno guidate dalla grande promessa Giulia Perotti, finalista mondiale al corpo libero e fresca di terzo posto in Coppa del Mondo alle parallele asimmetriche. Tra le fila della Campionesse d’Italia spiccherà la fuoriclasse russa Angelina Melnikova, Campionessa del Mondo all-around dopo la lunga sospensione per ovvi motivi.

Riflettori puntati su Civitavecchia capitanata da Manila Esposito (Campionessa d’Europa sul giro completo) e sulla Brixia Brescia, che vuole tornare a primeggiare dopo due anni: Asia D’Amato ed Elisa Iorio (fresca di successo sugli staggi in Coppa del Mondo) scenderanno subito in pedana, mentre Alice D’Amato e Angela Andreoli sono ancora in fase di recupero.

Da non sottovalutare la Renato Serra di Cesena, capitanata da Chiara Barzasi e rinforzata dalla francese Elena Colas (seconde lo scorso anno). A completare il quadro delle formazioni femminili saranno la Forza e Coraggio di Milano, Ginnastica Heaven di Roma, Artistica ’81 Trieste, Ginnastica Riccione e GAL Lissone, Juventus Nova Melzo, Biancoverde Imola e Corpo Libero Gymnastics Team di Padova.

Tra gli uomini, invece, Ferrara sarà guidata dall’emergente Steven Matteo e dal fuoriclasse ucraino Illia Kovtun. La sfida sarà di primissimo piano: la Gymnastics Romagna Team di Cesena potrà avvalersi di Lorenzo Minh Casali, Edoardo De Rosa e del cubano Manrique Larduet (campione italiano all-around); l’Artistica Brescia sarà trascinata da Manuel Berettera e dall’armeno Artur Davtyan; da seguire anche la Ares di Cinisello Balsamo, Spes Mestre, Pro Carate, Sampietrina di Seveso, Giovanile Ancona. Ginnastica Civitavecchia, Pro Patria Bustese di Arsizio, EUR di Roma e Ginnastica Salerno, ripescata dalla A2 a seguito della rinuncia della Virtus Pasqualetti, pluriscudettata negli ultimi anni.