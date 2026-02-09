Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orario finale slopestyle donne, tv, streaming, italiani in gara

Oggi lunedì 9 febbraio si assegnano le prime medaglie nello gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si incomincerà con la finale slopestyle femminile, le cui qualificazioni si sono disputate un paio di giorni fa. Chi riuscirà a fare festa sulle nevi valtellinesi e a salire sul podio? Purtroppo non ci sarà la nostra Flora Tabanelli, detentrice della Coppa del Mondo park&pipe, che dopo l’infortunio ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul Big Air.

Appuntamento alle ore 12.30 con la prima manche, la seconda è prevista alle ore 12.59, la terza si disputerà alle ore 13.28, al termine della quale conosceremo la Campionessa Olimpica. A difendere i colori del Bel Paese ci sarà Maria Gassliter, che si è qualificata con l’ultimo punteggio utile al suo esordio a cinque cerchi: l’altoatesina proverà a essere una outsider tra le dodici finaliste, ma puntare alle posizioni di vertice appare decisamente difficile.

Si preannuncia un gran duello tra la svizzera Mathilde Gremaud, Campionessa Olimpica di Pechino 2022, e la cinese Ailing Eileen Gu, modella e volto simbolo della disciplina. Puntano in alto anche la britannica Kirsty Muir, la statunitense Avery Krumme, la cinese Linshan Han e la finlandese Anni Karava. Saranno della partita anche le canadesi Megan Oldham e Naomi Urness, l’austriaca Lara Wolf, la svizzera Giulia Tanno e la cinese Mengting Liu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (lunedì 9 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI FREESTYLE OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 12.30 Slopestyle femminile a Livigno, finale (prima manche) – Diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, in alternanza con altri eventi

Ore 12.59 Slopestyle femminile a Livigno, finale (seconda manche) – Diretta tv su RaiSportHD, in alternanza con altri eventi

Ore 13.28 Slopestyle femminile a Livigno, finale (terza manche) – Diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, in alternanza con altri eventi

PROGRAMMA SCI FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (fino alle ore 13.00 e dalle ore 13.30) e RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport),

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max per le qualifiche femminili; Discovery Plus e HBO Max per le qualifiche maschili.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SCI FREESTYLE OLIMPIADI OGGI

Lunedì 9 febbraio

Ore 12.30 Slopestyle femminile a Livigno, finale (prima manche): Maria Gasslitter

Ore 12.59 Slopestyle femminile a Livigno, finale (seconda manche): Maria Gasslitter

Ore 13.28 Slopestyle femminile a Livigno, finale (terza manche): Maria Gasslitter