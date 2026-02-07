Sci freestyle, Maria Gasslitter debutta col sorriso alle Olimpiadi: in finale nello slopestyle senza Tabanelli

Maria Gasslitter ha fatto subito centro alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi Invernali, riuscendo a qualificarsi alla finale dello slopestyle, disciplina dello sci freestyle protagonista nell’edizione di Milano Cortina 2026. La 19enne altoatesina ha esordito con il sorriso ai Giochi, rientrando tra le migliori dodici classificate nelle qualificazioni andate in scena a Livigno e meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo, in programma lunedì 9 febbraio (ore 12.30).

L’azzurra ha concluso il turno preliminare in dodicesima posizione con il punteggio di 54.66 conseguito nella prima run, mentre nella seconda non è riuscito a migliorarsi fermandosi a 51.03. Ultimo riscontro utile per proseguire la propria avventura a cinque cerchi, nella stagione in cui ha debuttato anche in Coppa del Mondo raggiungendo un paio di atti conclusivi nel mese di gennaio (quinta a Snowmass e nona a Laax).

L’Italia ha abbracciato un nuovo talento, in assenza della fuoriclasse Flora Tabanelli: la Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Sfera di Cristallo di park&pipe ha recuperato dal brutto infortunio di novembre, ma la 18enne emiliana ha preferito rinunciare allo slopestyle in Valtellina e si concentrerà esclusivamente sull’amato Big Air per inseguire l’ambito podio nelle Olimpiadi di casa.

A dettare legge è stata la svizzera Mathilde Gremaud, Campionessa Olimpica di Pechino 2022 che è stata valutata con 79.15 punti e ha inflitto un distacco importante alla cinese Ailing Eileen Gu, modella e volto simbolo della disciplina che si è fermata a 75.30 e che cercherà il ribaltone tra un paio di giorni. Ancora più attardate la britannica Kirsty Muir (64.98), la statunitense Avery Krumme (64.93), la cinese Linshan Han (62.98) e la finlandese Anni Karava (62.91).

Si sono qualificate alla finale anche le canadesi Megan Oldham (61.05) e Naomi Urness (58.40), l’austriaca Lara Wolf (58.21), la svizzera Giulia Tanno (57.01) e la cinese Mengting Liu (55.10). Eliminata un’atleta molto accreditata come la svizzera Sarah Hoefflin, 13ma con il punteggio di 54.50, ad appena sedici centesimi dalla nostra Gasslitter.