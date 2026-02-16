Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario finale Big Air femminile, streaming, italiane in gara

Oggi lunedì 16 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale del Big Air femminile alle ore 19.30. Era l’evento cerchiato in rosso sul calendario di tutti gli appassionati di questa disciplina alle nostre latitudini, perché l’Italia si gioca una concreta chance di medaglia con la sua stella più attesa: Flora Tabanelli andrà a caccia di una medaglia di fronte al proprio pubblico.

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DEL BIG AIR FEMMINILE DI FREESTYLE DALLE 19.30

La Campionessa del Mondo di specialità, nonché detentrice della Coppa del Mondo park&pipe, si è qualificata con il sesto punteggio e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco: è vero che è reduce da un infortunio e non ha mai gareggiato in stagione, ma è indubbiamente una delle grandi favorite della vigilia per salire sul podio a cinque cerchi. Tra le avversarie di riferimento spiccano la canadese Megan Oldham, la cinese Ailing Eileen Gu e la svizzera Mathilde Gremaud.

Non andranno sottovalutate la britannica Kirsty Muir, la finlandese Anni Karava, la canadese Naomi Urness e l’austriaca Lara Wolf. L’Italia potrà fare affidamento anche su Maria Gassliter, alla sua seconda finale a cinque cerchi dopo aver conquistato il decimo posto nello slopestyle pochi giorni fa. Saranno della partita anche la cinese Mengting Liu, l’ucraina Kateryna Kotsar e la svizzera Anouk Andraska.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (lunedì 16 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. Garantita la diretta testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI FREESTYLE OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

Ore 19.30 Big Air femminile a Livigno (Italia), finale (prima manche) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 19.53 Big Air femminile a Livigno (Italia), finale (seconda manche) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 20.17 Big Air femminile a Livigno (Italia), finale (terza manche) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA SCI FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SCI FREESTYLE OLIMPIADI OGGI

Lunedì 16 febbraio

Ore 19.30 Big Air femminile a Livigno (Italia), finale (prima manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

Ore 19.53 Big Air femminile a Livigno (Italia), finale (seconda manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

Ore 20.17 Big Air femminile a Livigno (Italia), finale (terza manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter