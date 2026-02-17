Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 17 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 17 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale del Big Air maschile alle ore 19.30, ma purtroppo non ci saranno italiani a fare sognare gli appassionati del Bel Paese. Miro Tabanelli è caduto due volte nelle qualificazioni e dunque non è riuscito a staccare il biglietto per l’atto conclusivo, non emulando quanto fatto dalla sorella Flora.

In mattinata, invece, spazio ai turni preliminari degli aerials, sia maschili che femminili, ma anche in questo caso non vedremo azzurri all’opera in una delle discipline simbolo: bisognerà aspettare lo skicross con Simone Deromedis e Jole Galli per gustarsi anche un po’ di tricolore nello sport che assegna il maggiore numero di titoli ai Giochi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (martedì 17 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. Garantita la diretta testuale su OA Sport per le qualificazioni del Big Air maschile.

A CHE ORA LO SCI FREESTYLE OGGI ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

Ore 10.45 Aerials femminile a Livigno (Italia), qualificazione 1 – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 11.30 Aerials femminile a Livigno (Italia), qualificazione 2 – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 13.30 Aerials maschile a Livigno (Italia), qualificazione 1 – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 14.15 Aerials maschile a Livigno (Italia), qualificazione 2 – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 19.30 Big Air maschile a Livigno (Italia), finale (prima manche) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 19.53 Big Air maschile a Livigno (Italia), finale (seconda manche) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 20.18 Big Air maschile a Livigno (Italia), terza (prima manche) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA SCI FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Discovery Plus, HBO Max per gli aerials; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN HBO Max per il Big Air.

Diretta testuale: OA Sport per le qualificazioni del Big Air maschile.

ITALIANI IN GARA SCI FREESTYLE OLIMPIADI OGGI

Non ci sono italiani in gara nella giornata di martedì 17 febbraio.