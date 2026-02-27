GP ThailandiaMotoGP
Francesco Bagnaia ammette: “Ho sbagliato io, Aprilia con Bezzecchi ha un grande vantaggio”
Francesco Bagnaia si cosparge il capo di cenere al termine della prima giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. A Buriram (Thailandia), il pilota italiano della Ducati ufficiale non è riuscito a ottenere un tempo nella top-10 nel corso delle pre-qualifiche, non rientrando nel novero dei centauri presenti nella Q2 di domani.
Il ducatista sarà costretto a partire dalla Q1 e non potrà permettersi alcun errore e incertezza. Di sicuro, non perfetto il pomeriggio del day-1, anche perché il disturbo della pioggia ha influito nel rendimento: “Sicuramente non ho lavorato bene nei momenti giusti. Il pomeriggio è stato complicato: da subito non sono riuscito a essere competitivo. Avevamo qualche prova da fare, ma con le condizioni che c’erano forse sarebbe stato meglio rimanere fermi. Non siamo mai riusciti a trovare il momento giusto, però è solo il primo giorno. Domani cercheremo di tornare più competitivi per la Q2 e proveremo al 100%“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.
“Stamattina era andata abbastanza bene. Comunque, vedendo la concorrenza, c’è una squadra davvero veloce in testa e al momento penso che abbiano un bel vantaggio su tutti gli altri. Mi riferisco a Bezzecchi sull’Aprilia“, la sottolineatura di Pecco.
“Oggi pomeriggio abbiamo provato un setup leggermente diverso, con piccole modifiche, ma non sono bastate. Non riuscivo a essere competitivo, soprattutto con la pioggia e il vento in arrivo. Abbiamo cercato di fare un buon tempo quasi subito, ma non ero nella condizione migliore a livello di messa a punto. È stato un mio errore. L’obiettivo resta ovviamente passare dalla Q1 e entrare in Q2“, l’ammissione del piemontese.
E in vista di domani: “Si prospetta una giornata molto intensa, essendo il primo giorno della gara di sabato. Ci saranno molti giri, cercheremo di sfruttarli al meglio“.