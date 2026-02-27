MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono molto soddisfatto, ho fatto un po’ quello che ho voluto in pista”

Sensazioni positive per Fabio Di Giannantonio al termine delle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, il pilota della Ducati VR46 ha stampato il terzo tempo, preceduto da uno scatenato Marco Bezzecchi e dallo spagnolo Marc Marquez, rispettivamente su Aprilia e Ducati Factory.

“Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto oggi. Sono riuscito a trovarmi molto bene in sella alla moto e le sensazioni alla guida sono state delle migliori“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport. Un passo molto costante sull’1’29” che gli ha permesso di stazionare sempre ai piani altissimi della classifica.

“Alla fine, quanto hai il feeling giusto e la moto ti segue in quello che vuoi fare, tutto è più facile. Non erano condizioni semplici oggi per via della pioggia che ha un po’ disturbato le prove. Però, quando hai questi riscontri dal mezzo che guidi, raccogli in termini di tempo sul giro“, ha precisato Di Giannantonio.

Da capire se domani ci sarà un seguito nel time-attack, funzionale alla definizione dello schieramento di partenza della Sprint Race e della gara domenicale. Vero è che il centauro nostrano è stato molto costante.