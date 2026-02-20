Francesca Lollobrigida: “Ho puntato sulle distanze lunghe. I 1500 come preparazione per la mass start”

Francesca Lollobrigida ha commentato con grande serenità il 13° posto sui 1500 metri femminili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra ai microfoni di Sky TG 24 ha affermato di essersi preparata per le lunghe distanze, come dimostrato dagli ori sui 3000 e sui 5000, e di nutrire grandi aspettative per la mass start.

La gara odierna è stata propedeutica alla prova di domani: “Sono un’atleta che conosce le sue caratteristiche, poi, venendo da un anno abbastanza difficile, o puntavamo sulla preparazione per le lunghe distanze oppure su quelle brevi. Comunque è stato il mio miglior 1500 di tutta la stagione, sono abbastanza soddisfatta ed è tutto in preparazione di domani. Domani deve essere una gara molto studiata, molto tattica, devo rimanere calma, perché io correrò da sola ed ho delle avversarie che giocano di squadra, quindi per arrivare a fare una buona volata domani devo anche trovarmi in una buona posizione“.

Il momento che sarà decisivo nella mass start: “Gli ultimi quattro giri, perché ovviamente tutte cercheranno di prendere le posizioni per poi fare la volata. È ovvio che io essendo da sola dovrò decidere se chiudere il buco oppure no, quindi sarà po’ un terno al lotto, dovrò studiarmela direttamente in gara e darmi una risposta nel più breve tempo possibile. Mi dispiace comunque che sia l’ultimo giorno, perché non capiterà un’altra volta di sentire il calore del pubblico di casa, quindi voglio godermelo appieno e me la sto godendo, perché è stata un’occasione rara che porterò con me“.