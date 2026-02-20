Startlist 50 km tc maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Ultima gara maschile per lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, alle 11:00, andrà a svolgersi la 50 km a tecnica classica mass start, o più semplicemente con partenza di massa, che porta dietro il proprio nome tante storie. Di conclusioni, di primati, di speranze.

Sarà sesto oro per Johannes Hoesflot Klaebo? Lui se lo augura, e del resto sono alte le quotazioni, ma gli avversari ce li ha soprattutto in casa, da Emil Iversen a Harald Oestberg Amundsen passando per Martin Loewstrom Nyenget. Sarebbe in ogni caso un colpo da primato: sei ori in una rassegna a cinque cerchi non ci sono mai stati.

Sono tre i fondisti schierati dall’Italia: Simone Daprà, Elia Barp e soprattutto Federico Pellegrino, all’ultima gara olimpica della propria carriera. E fa quasi specie che l’uomo che l’Italia ha imparato a conoscere per le gare più veloci, le sprint, chiuda con quella più lunga. Con un po’ di fortuna potrebbe anche arrivare qualche speranza, ma forse oltre ogni altra considerazione qui ci sarà il tempo di salutare un pubblico italiano che gli ha voluto bene e un pubblico internazionale che lo rispetta (al presente, perché c’è ancora la Coppa del Mondo da finire).

La 50 km tc maschile mass start di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai2 e RaiSport (in alternanza con altri sport) e in diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 (parzialmente, 11:00-12:00) e DAZN (parzialmente, 11:00-12:00). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

Ore 11:00 50 km TC mass start maschile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2/RaiSport in alternanza con altri sport

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2/RaiSport (in alternanza con altri sport)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 (11:00-12:00), DAZN (11:00-12:00)

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA 50 KM TC MASS START MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

3 NYENGET Martin Loewstroem NOR

4 IVERSEN Emil NOR

5 SCHUMACHER Gus USA

6 DESLOGES Mathis YC FRA

7 NISKANEN Iivo YC FIN

8 LAPALUS Hugo FRA

9 MUSGRAVE Andrew GBR

10 PELLEGRINO Federico ITA

11 BARP Elia ITA

12 KOROSTELEV Savelii AIN

13 BERGLUND Gustaf SWE

14 RUUSKANEN Arsi FIN

15 NOTZ Florian GER

16 MOCH Friedrich GER

17 LOVERA Victor FRA

18 NOVAK Michal CZE

19 CYR Antoine CAN

20 HALFVARSSON Calle SWE

21 HAKOLA Ristomatti FIN

22 ALEV Alvar Johannes EST

23 SCHELY Theo FRA

24 DAPRA’ Simone ITA

25 DAVIES Joe GBR

26 KLEE Beda SUI

27 OGDEN Ben USA

28 BABA Naoto JPN

29 BURY Dominik POL

30 HAEGGSTROEM Johan YC SWE

31 STEPHEN Thomas CAN

32 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

33 HIMMA Martin EST

34 BAUER Matyas CZE

35 HIROSE Ryo JPN

36 WIGGER Nicola SUI

37 VUORINEN Lauri FIN

38 MOCH Jakob Elias GER

39 WONDERS Hunter USA

40 SIMENC Miha SLO

41 CRV Vili SLO

42 OPHOFF Mike CZE

43 VIGANTS Raimo LAT

44 LISOHOR Oleksandr UKR

45 PEPENE Paul Constantin ROU

46 BENEDIKTSSON Dagur ISL

47 DAL FARRA Franco ARG

48 HINDS Peter SVK

49 de CAMPO Seve AUS

50 BASHMAKOV Nail KAZ

51 MURATBEKOV Amirgali KAZ

52 COJOCARU Gabriel ROU

53 LI Minglin CHN

54 DRAHUN Dmytro UKR

55 FODSTAD Fredrik COL

56 PESHKOV Daniel BUL

57 SAULITIS Niks LAT

58 KONYA Adam HUN

59 CHANLOUNG Mark THA

60 ENDRESTAD Sebastian CHI

61 STROLIA Tautvydas LTU

62 SAVART Stevenson HAI

63 GRONLUND Timo Juhani BOL

64 SKENDER Marko CRO

65 BUKI Adam HUN