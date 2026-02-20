Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Startlist 50 km tc maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Ultima gara maschile per lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, alle 11:00, andrà a svolgersi la 50 km a tecnica classica mass start, o più semplicemente con partenza di massa, che porta dietro il proprio nome tante storie. Di conclusioni, di primati, di speranze.
Sarà sesto oro per Johannes Hoesflot Klaebo? Lui se lo augura, e del resto sono alte le quotazioni, ma gli avversari ce li ha soprattutto in casa, da Emil Iversen a Harald Oestberg Amundsen passando per Martin Loewstrom Nyenget. Sarebbe in ogni caso un colpo da primato: sei ori in una rassegna a cinque cerchi non ci sono mai stati.
Sono tre i fondisti schierati dall’Italia: Simone Daprà, Elia Barp e soprattutto Federico Pellegrino, all’ultima gara olimpica della propria carriera. E fa quasi specie che l’uomo che l’Italia ha imparato a conoscere per le gare più veloci, le sprint, chiuda con quella più lunga. Con un po’ di fortuna potrebbe anche arrivare qualche speranza, ma forse oltre ogni altra considerazione qui ci sarà il tempo di salutare un pubblico italiano che gli ha voluto bene e un pubblico internazionale che lo rispetta (al presente, perché c’è ancora la Coppa del Mondo da finire).
La 50 km tc maschile mass start di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai2 e RaiSport (in alternanza con altri sport) e in diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 (parzialmente, 11:00-12:00) e DAZN (parzialmente, 11:00-12:00). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
