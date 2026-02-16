Flora Tabanelli fuoriclasse a 18 anni: oro ai Mondiali, X-Games e Coppa del Mondo prima del bronzo olimpico!

Flora Tabanelli ha fatto la storia dello sci freestyle italiano, diventando la prima medagliata azzurra alle Olimpiadi: il bronzo vinto questa sera a Livigno, ai Giochi di Milano Cortina 2026 è solo l’ultima perla della carriera della 18enne nativa di Bologna, che vanta già un palmares di tutto rispetto.

La classe 2007 in un fantastico inizio di 2025 ha conquistato la vittoria agli X Games di Aspen nel big air, specialità in cui ha poi vinto anche l’oro ai Mondiali in Engadina, portando a casa sia la Coppa del Mondo di specialità che quella generale, condite da tre vittorie (due nel big air ed una nello slopestyle).

Un infortunio ad inizio novembre ne aveva messo in dubbio la presenza ai Giochi di casa, ma l’azzurra, questa sera ha scritto un’altra pagina di storia, e pur essendo appena maggiorenne, è già l’azzurra più vincente dell’Italia nello sci freestyle.

PALMARES FLORA TABANELLI

Olimpiadi

1 bronzo nel big air a Milano Cortina 2026

Mondiali

1 oro nel big air ad Engadina 2025

X Games

1 oro nel big air ad Aspen 2025

Coppa del Mondo

Coppa del Mondo generale di sci freestyle nel 2024-2025

Coppa del Mondo di specialità di big air nel 2024-2025

3 vittorie (2 nel big air, 1 nello slopestyle)

Mondiali Junior

2 ori nel big air a Cardrona 2023 ed Livigno/Mottolino 2024

1 argento nello slopestyle a Cardrona 2023