Salto con gli sci, l’Austria fa il colpaccio nella Super Team maschile alle Olimpiadi. Italia in top10

L’Austria si sblocca in extremis e centra il bersaglio grosso nella gara maschile a coppie di salto con gli sci sul trampolino grande di Predazzo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver mancato l’appuntamento con il podio nei primi cinque eventi della rassegna a cinque cerchi, il movimento austriaco sfrutta l’ultima occasione utile e conquista una vittoria dall’enorme peso specifico con Jan Hoerl e Stephan Embacher.

Per stilare la classifica finale sono stati presi in considerazione solamente quattro salti per ogni binomio, in seguito all’annullamento della terza serie (quando mancavano pochi salti alla conclusione della competizione) da parte della direzione gara per il peggioramento esponenziale delle condizioni meteo sotto forma di una vera e propria bufera di neve.

Hoerl ed Embacher avevano comunque legittimato il trionfo dell’Austria prendendo il largo nella seconda serie e conservando un ampio vantaggio anche dopo il primo salto dell’ultimo gruppo (di fatto poi ininfluente per l’esito dell’evento). Argento alla Polonia con Pawel Wasek e Kacper Tomasiak a 21.4 punti dalla vetta, mentre completa il podio in terza posizione la Norvegia di Johann Andre Forfang e Kristoffer Eriksen Sundal a 30.7 punti dalla testa.

Epilogo beffardo per la Germania di Andreas Wellinger e Philipp Raimund, quarta a soli tre decimi dal bronzo dopo essersi ritrovata virtualmente sul podio nel corso dell’ultima serie pesantemente condizionata dal maltempo e poi cancellata. Le grandi deluse di serata sono comunque la Slovenia di Anze Lanisek e Domen Prevc ma anche e soprattutto il Giappone di Ren Nikaido e Ryoyu Kobayashi, collocate rispettivamente in quinta e sesta piazza.

Bilancio tutto sommato positivo per l’Italia, con Giovanni Bresadola e Alex Insam che hanno disputato una prova in linea con le aspettative superando il taglio nella prima serie e restando di poco fuori dalla top8 con un discreto decimo posto finale.