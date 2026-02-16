Finalmente Italia! Constantini e compagne vincono la prima partita alle Olimpiadi: lampi di gioco e USA ko

L’Italia ha vinto la prima partita nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026! Finalmente, dopo cinque sconfitte consecutive, la nostra Nazionale è riuscita a sbloccarsi di fronte al proprio pubblico e ha potuto festeggiare un risultato positivo, regolando gli USA con il punteggio di 7-2. Le azzurre erano ferme al palo e sembravano in grande crisi tecnica, ma stasera hanno ritrovato alcuni passaggi tecnici di un paio di anni fa, quando erano competitive ai massimi livelli tra Europei e Mondiali, salvo andare in grande difficoltà negli ultimi mesi in avvicinamento ai Giochi.

La skip Stefania Constantini, la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis hanno strappato tre mani consecutive alle americane nella prima metà dell’incontro, si sono issate sul 4-0 all’intervallo e poi hanno saputo conservare il margine con grande abilità. Purtroppo è ormai troppo tardi per sperare concretamente di battagliare per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. Il prossimo impegno è previsto martedì 17 febbraio (ore 14.05) contro il Giappone.

LA CRONACA DI ITALIA-USA

Le statunitensi provano a giocare in maniera aggressiva e non accettano di accontentarsi di mettere a segno un punto con il vantaggio dell’hammer nei primi due end, optando per un paio di mani nulle, quasi a dimostrare la certezza di essere superiori tecnicamente rispetto alle rivali. Il perseverare delle americane è dannoso e alla prima occasione utile le azzurre riescono a punirle, strappando il martello e mettendo a segno un punto preziosissimo.

Proprio in quel momento si rivede la caratura tecnica di un gruppo che fino a un paio di anni lottava alla pari con le big ai vertici internazionali, un lampo che scuote tutti gli appassionati e rianima l’impianto di Cortina d’Ampezzo. Il quartetto tricolore sale in cattedra e ruba altre due mani di fila: due punti nel quarto parziale, uno nella quinta frazione e tabellone che recita 4-0 in favore delle padrone di casa all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio Tabitha Peterson e compagne riescono a sbloccarsi portando a casa un punto (4-1), ma nel settimo end l’Italia spinge nuovamente all’attacco e mette le avversarie con le spalle al muro: due stone ben posizionate prima del tiro di Peterson, che accosta bene e complica la vita a Constantini, la quale trova un buon colpo e riesce a portare a casa un punto col brivido (sarebbero potuti essere tre e avrebbero chiuso l’incontro).

L’Italia si presenta in vantaggio per 5-1 all’ottavo end, dove gli USA sono costretti a rischiare tanto per cercare di tenere aperta la partita e giocarsi il tutto per tutto nel finale. Peterson e compagne non carburano, portando a casa un solo punto che serve soltanto per avvicinarsi (5-2) prima di consegnare l’hammer alle azzurre. La nostra Nazionale ha il colpo del ko nel nono end, va a segno con due punti e chiude i conti con un end di anticipo.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Gran Bretagna 10-6

Italia vs USA 7-2

Corea del Sud vs Cina 10-9

Canada vs Giappone 9-6

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1. Svezia 6 vittorie (6 partite disputate)

2. Corea del Sud 4 vittorie (6 partite disputate)

2. Svizzera 4 vittorie (6 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (6 partite disputate)

5. Canada 3 vittorie (6 partite disputate)

5. Danimarca 3 vittorie (6 partite disputate)

7. Cina 2 vittorie (6 partite disputate)

7. Gran Bretagna 2 vittorie (6 partite disputate)

9. Italia 1 vittoria (6 partite disputate)

9. Giappone 1 vittoria (6 partite disputate)