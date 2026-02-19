Federico Riva continua a carburare! Record italiano dei 1500, tempo strapazzato. E per i Mondiali…

Federico Riva ha ritoccato di nove decimi secchi il suo record italiano dei 1500 metri indoor, correndo in 3:33.04 al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Dopo essersi espresso in 3:33.94 undici giorni fa a Karlsruhe (Germania), l’azzurro ha abbassato il proprio personale in maniera perentoria nell’impianto francese, dove ha chiuso in seconda piazza alle spalle del portoghese Isaac Nader, Campione del Mondo della specialità all’aperto e oggi capace di dettare legge in 3:32.44.

Passo in avanti importante per il 25enne, oggi capace di precedere l’irlandese Andrew Coscoran (3:33.09) e settimo nell’ultima rassegna iridata di Tokyo e ormai tra i volti più interessanti del mezzofondo internazionale. Il laziale si è dimostrato in forma eccellente quando manca un mese ai Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

Record italiano dei 1500 metri al maschile e miglior prestazione italiana di sempre al coperto dei 2.000 metri femminile firmata da Marta Zenoni in 5:42.43: la bergamasca ha riscritto il primato di una specialità spuria dopo 44 anni (il 5:52 01 che Agnese Possamai timbrò nel 1982, ma nel corso dei 3000 odierni Nadia Battocletti è passata al secondo chilometro in 5:37.62, dunque spetterebbe a lei il riconoscimento).