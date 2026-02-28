Federica Brignone: “Sull’ultimo salto mi sono scomposta, ho un po’ patito”

Federica Brignone si classifica quindicesima nel primo superG di Soldeu (Andorra), recupero di quello non disputato a Zauchensee, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’italiana, che paga 2″17 dalla tedesca Emma Aicher, vincitrice odierna, ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurra ripercorre la gara: “Ho sbagliato completamente, mi sono fermata. Ho fatto secondo me un’ottima parte, il secondo intermedio, che di solito è quello che non mi si addice quindi ho letto bene il terreno, sono stata brava tatticamente, e poi lì ho sbagliato completamente, mi sono fermata“.

I problemi fisici si fanno comunque sentire: “Dal punto di vista fisico in pista sto abbastanza bene, gli ultimi due dossi li ho patiti veramente tanto, sull’ultimo salto mi sono scomposta perché voglio alterare tutta con la destra, e lì ho un po’ patito, poi queste piste qua che atterrano sul piano non sono il massimo per me, però sono cavoli miei alla fine“.