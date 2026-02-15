“Ho sentito le urla, non ho capito più nulla”: Federica Brignone vince il gigante delle Olimpiadi

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, salendo sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la seconda volta nel giro di quattro giorni: giovedì mattina aveva trionfato in superG, oggi ha dominato la gara tra le porte larghe sulla pista Olympia delle Tofane, entrando sempre di più nel mito dello sport tricolore. Soltanto Alberto Tomba aveva conquistato due ori nella stessa edizione dei Giochi per quanto riguarda lo sci alpino italiano.

Federica Brignone ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai, trattenendo a fatica le lacrime di gioia: “Vi giuro che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente. Perché oggi sono stata veramente tranquilla: prima della prima manche ero anche troppo tranquilla, nella seconda ho pensato solo a sciare. Pensavo di avere fatto una manche così così, ho provato a spingere e quando ho visto che ero prima ho sentito urla, non ho capito più nulla“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Ero tranquilla, ero qui per fare la mia gara: l’ho vista come una gara di sci, ho pensato al mio sci e è stata la cosa più bella perché l’ho vissuta bene“. Qualche parola anche per Lara Della Mea, che ha chiuso al quarto posto ad appena cinque centesimi dall’argento conquistato in maniera condivisa dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Thea Louise Stjernesund: “Arrivare quarta alle Olimpiadi brucia; è stata fortissima, ha fatto una grande seconda manche e deve essere solo orgogliosa“.