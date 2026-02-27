Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist superG Soldeu 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Sono ben dieci le italiane presenti nella lista di partenza del primo dei due superG femminili in programma a Soldeu, che ospita questo weekend la quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. In realtà quello di sabato 28 febbraio sulla pista andorrana sarà il recupero del supergigante non disputato a Zauchensee durante il secondo fine settimana di gennaio.
Nell’entry list c’è anche il nome di Federica Brignone, che prenderà presumibilmente solo domattina in base alle sue condizioni del momento una decisione definitiva sull’eventuale partecipazione alla gara, ma in ogni caso l’Italia può ambire al podio con le varie Sofia Goggia (leader della classifica di specialità), Laura Pirovano ed Elena Curtoni.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, il palinsesto tv e streaming del primo superG femminile a Soldeu per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SUPERG FEMMINILE SOLDEU 2026
Sabato 28 febbraio
Ore 10.15 SuperG femminile a Soldeu (Andorra) – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SUPERG FEMMINILE SOLDEU 2026
1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
3 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
4 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
6 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
8 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
11 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
16 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
17 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
19 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
20 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
22 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
24 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
26 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
27 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
28 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
29 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
30 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
33 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
34 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
35 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
36 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
37 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
38 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
39 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
40 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
41 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
43 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
44 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
46 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
47 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
49 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
50 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
51 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
52 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
53 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
54 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
55 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
56 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
57 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle