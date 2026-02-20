F1, Charles Leclerc svetta a metà day-3 nei Test a Sakhir. Antonelli in scia, ma fermato da un problema tecnico

Calato il sipario sulla prima parte dell’ultima giornata di test pre-season di Formula 1 sul tracciato di Bahrain International Circuit, piloti e team sono al lavoro per trovare nel più breve tempo possibile risposte ai rispettivi quesiti. Un day-3 di questa seconda finestra di prove prestagionali che ha sorriso alla Ferrari: Charles Leclerc, infatti, ha firmato il miglior tempo in 1’33”689.

Il monegasco si è speso a fondo in pista, alternando time-attack a lunghe sequenze di giri dedicati alla simulazione del passo gara. Alla guida della SF-26, Leclerc è apparso convincente, mostrando una vettura decisamente stabile tra le sue mani. È ancora prematuro trarre conclusioni sull’efficienza complessiva della monoposto, ma le sensazioni indicano un ottimo feeling tra il pilota e la nuova “nata” sotto l’insegna del Cavallino Rampante. In totale, il ferrarista ha completato 80 giri.

Alle sue spalle si sono classificati la Mercedes di Kimi Antonelli (+0”227) e la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0”663). Giornata sfortunata per il bolognese, costretto a interrompere anzitempo il proprio programma a poco meno di due ore dal termine della sessione diurna: un problema tecnico, probabilmente alla power unit, lo ha obbligato a fermarsi in pista, limitandolo a 49 tornate. Scenario diverso per Piastri, che ha messo insieme 66 giri nella sessione di metà giornata, concentrandosi con metodo sulla costruzione del passo gara.

A completare la top-5 troviamo la Haas del francese Esteban Ocon, distante 0”805, e la Red Bull Racing del rookie Isack Hadjar (+0”822). Il francese è ancora impegnato nel processo di adattamento alla RB22, con riferimenti che restano lontani dagli standard dell’olandese Max Verstappen. Prosegue, infine, il calvario dell’Aston Martin: a causa della carenza di pezzi di ricambio legata alle criticità emerse nei giorni precedenti, il team non ha potuto girare in pista col canadese Lance Stroll.

CLASSIFICA TEMPI META’ DAY-3 TEST SAKHIR II

1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.689

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.227

3 Oscar Piastri McLaren +0.663

4 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.805

5 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.822

6 Pierre Gasly Alpine +1.157

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.549

8 Carlos Sainz Williams +1.563

9 Nico Hulkenberg Audi +2.330

10 Sergio Perez Cadillac +7.153