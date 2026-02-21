“Evitiamo l’equipaggio israeliano”: il fuorionda su Rai 2, cos’è successo e le scuse

In apertura della telecronaca su Rai 2 della prima manche del bob 4 ha avuto luogo un fuorionda che sta facendo discutere: “Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano“. Sono queste le parole sentite prima che il telecronista introducesse la gara delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, poi successivamente si è udito anche un “no perché…“.

Marco Lollobrigida, responsabile ad interim di RaiSport, è intervenuto sulla vicenda: “Il fuorionda andato in onda prima della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su Rai 2 contiene un’espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di RaiSport. A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accettare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere“.

La prova del pilota Adam Edelman e dei frenatori Chen, Zisman e Katz in occasione della seconda manche è stata poi trasmessa. La compagine israeliana aveva terminato la prima run in 25ma posizione con il ritardo di 1.62 secondi dal quartetto tedesco pilotato da Johannes Lochner, grande Lochner/Margis/Wenzel/Fleischhauer.