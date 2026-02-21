Bob a 4, Lochner fa subito la differenza. Baumgartner non distante dal podio

Iniziato il bob a 4 sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Penultima giornata olimpica che presenta le prime due run di una delle gare più attese per l’Italia in questo finale di competizione a Cinque Cerchi. Non c’è da nascondersi, per ora c’è un pizzico di delusione nei confronti di Patrick Baumgartner.

L’azzurro, che in stagione è stato costantemente in top-5, agguantando anche un podio in Coppa del Mondo, sognava la medaglia in casa, ma al momento è solo settimo nella prima run. Il pilota tricolore assieme a Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea non è stato perfetto, ma è tutto ancora aperto con tre discese da percorrere.

A guidare la classifica ovviamente la Germania, ovviamente Johannes Lochner. 53.91 record della pista e pratica praticamente già chiusa per il campione olimpico del 2 che ha inflitto 39 centesimi al connazionale Francesco Friedrich. Terzo al momento il britannico Brad Hall, staccato di 48 centesimi.

Quarto a sorpresa l’elvetico Cedric Follador (58 centesimi= che precede il terzo tedesco, Adam Ammour (a sei decimi). Distacchi molto risicati in chiave podio, non è lontano neanche il già citato Baumgartner che dalla medaglia dista 16 centesimi. Tra poco la seconda discesa.