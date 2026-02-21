BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 22 febbraio, programma, streaming
Domani, domenica 22 febbraio, saremo pronti per vivere purtroppo l’ultima giornata di gare per quanto riguarda il programma del bob nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, infatti, andremo ad assistere all’ultima gara che assegnerà le medaglie con sopra i Cinque Cerchi.
Quale sarà il programma della giornata? Domani, domenica 22 febbraio, andrà in scena la gara di bob a 4 maschile con le due ultime prove. Alle ore 10.00, infatti, si inizierà con la terza manche, mentre alle ore 11.57 si tornerà in scena per la quarta manche che andrà ad assegnare il titolo.
Cosa dovremo aspettarci da questa giornata? L’Italia vuole sognare assieme a Patrick Baumgartner. I tedeschi Johannes Lochner e Francesco Friedrich saranno gli ovvi favoriti per la corsa all’oro, ma l’altoatesino non vuole essere da meno.
Come seguire gli eventi in tv? La terza e quarta manche del bob a 4 sarannoin diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. Le due prove del bob a 4 non avranno copertura tv. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.
A CHE ORA IL BOB DOMANI ALLE OLIMPIADI
Sabato 21 febbraio
Ore 10.00 Terza manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2
Ore 12.15 Quarta manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2
PROGRAMMA BOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: Rai2
Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati
Diretta testuale: OA Sport