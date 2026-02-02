Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 2 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

I Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in Turchia, e si concluderà giovedì 5 febbraio. L’Italia proverà ad essere protagonista grazie ad una squadra costituita dal giusto mix tra giovani prospetti di sicuro talento ed elementi più esperti.

La rappresentativa tricolore, dopo aver conquistato la storica medaglia di bronzo nella velocità maschile con il trio formato da Stefano Minuta, Matteo Bianchi e Mattia Predomo, torna in pista per provare a conquistare nuove e prestigiose soddisfazioni. Sono infatti diverse le frecce da poter scoccare. La sessione di gare della mattina inizierà alle 11:30 con le qualificazioni dello sprint femminile, mentre quella pomeridiana scatterà alle 16:30 con i quarti di finale della stessa disciplina.

Saranno in gara Siria Trevisan e Miriam Vece nello sprint femminile; Matteo Bianchi e Fabio del Medico nel chilometro da fermo maschile; Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini nell’inseguimento femminile a squadre; Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero e Niccolò Galli nell’inseguimento maschile a squadre; Juan David Sierra nella corsa a punti e Letizia Paternoster nella corsa ad eliminazione femminile.

Come seguire gli eventi? RaiSport HD proporrà in diretta la sessione pomeridiana di gare con tutte le finali di giornata a partire dalle 16:25. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery Plus e DAZN per la sessione serale. Non è prevista alcuna copertura tv o streaming per le gare del mattino. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due sessioni di gara.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO SU PISTA OGGI

Lunedì 2 febbraio

Ore 11:30 Europei ciclismo su pista Konya (Turchia)

Sprint femminile Qualificazioni

Chilometro da fermo maschile Qualificazioni

Sprint femminile Sedicesimi di finale

Inseguimento a Squadre Femminile Primo turno

Sprint femminile Ottavi di finale

Ore 16:30 Europei ciclismo su pista Konya (Turchia) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 16:25

Sprint femminile Quarti di finale (Corsa 1)

Corsa a punti maschile

Sprint femminile Quarti di finale (Corsa 2)

Corsa a eliminazione femminile

Chilometro da fermo maschile Finale

Sprint femminile Quarti di finale (Corsa decisiva)

Inseguimento a squadre femminile Finale

Inseguimento a squadre maschile Finale

ITALIANI IN GARA

Sprint femminile – Miriam Vece, Siria Trevisan

Chilometro da fermo maschile – Matteo Bianchi, Fabio del Medico

Inseguimento femminile a squadre – Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli, Linda Sanarini

Uomini Inseguimento a squadre – Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero, Niccolò Galli

Corsa a punti maschile – Juan David Sierra

Corsa ad eliminazione femminile – Letizia Patenoster

PROGRAMMA EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING:

Diretta tv: RaiSport HD dalle 16:25

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport