Ciclismo su pista, l’Italia apre col podio della velocità a squadre. Baima e Boscaro in top5 agli Europei

Si è da poco conclusa la fase finale della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. In Turchia, nel velodromo di Konya, dopo le qualificazioni andate in scena in mattinata, si sono assegnati i primi quatto titoli continentali. L’Italia ha subito sbloccato il suo medagliere, conquistando uno storico bronzo nella velocità a squadre.

Nello specifico, il quartetto azzurro composto da Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta ha battuto nella finalina la Repubblica Ceca, grazie al crono di 42″285, nuovo record italiano (dopo quello fatto segnare nel primo turno). Nella finale per l’oro, invece, la squadra francese (41″789) che ha anticipato per soli sei centesimi la Gran Bretagna, che si è dovuta accontentare dell’argento.

La squadra italiana femminile della velocità (Miriam Vece, Siria Trevisan e Matilde Cenci), dopo il settimo posto della mattina, non è invece riuscita a qualificarsi per le finali. Le italiane hanno infatti concluso la prova con il crono di 48.886, insufficiente per entrare tra le migliori quattro. Nella finale per l’oro, la Germania ha battuto la Gran Bretagna chiudendo con il tempo di 45.710 mentre nella finalina è stata l’Olanda a conquistare il bronzo superando la Francia.

La vittoria nella finale dello Scratch donne è invece stata conquistata dalla belga Helene Hesters che è riuscita ad anticipare la svizzera Aline Seitz e la tedesca Charlotte Lena Reissner. Quinta, con qualche rimpianto, Anita Baima, unica azzurra al via. Quinto posto anche per Davide Boscaro nella finale dell’Eliminazione maschile, vinta dal danese Tobias Aagaard Hansen. Argento per il tedesco Tim Torn Teutenberg, bronzo per il belga Jules Hesters.