L’ottima Cocciaretto cede a Ostapenko e saluta Doha ai quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Elisabetta Cocciaretto a Doha. Jelena Ostapenko, finalista della scorsa edizione, piega l’ottima giocatrice azzurra, 7-5 6-4 in un’ora e quarantuno minuti. La lettone sfiderà in semifinale la vincente del match tra la canadese Victoria Mboko e la kazaka Elena Rybakina.

La lettone vince il braccio di ferro da fondo, firma il break dell’1-0 e consolida il vantaggio con l’ace del 2-0. La numero 24 WTA strappa il servizio all’italiana per la seconda volta per volare sul 3-0. La marchigiana si sblocca con il 3-1 sul rovescio largo della sua avversaria e accorcia sul 3-2 grazie al nuovo errore della finalista della scorsa edizione. La nativa di Riga però è un rullo compressore e si riprende il secondo break con il rovescio lungolinea del 5-2. Cocciaretto, nel contesto di una sfida che procede a strappi, timbra il 5-3 a zero, riduce ulteriormente le distanze con il 5-4 sancito dal servizio vincente e, sul rovescio in rete della rivale, impatta sul 5-5. Ostapenko, nel momento della verità, capitalizza i due doppi falli dell’azzurra per firmare il break del 6-5 e, alla quarta possibilità, chiude 7-5 con la dirompente accelerazione di diritto.

La marchigiana sigla l’1-0 con il servizio esterno vincente. La sua rivale replica per l’immediato 1-1 e, al termine di uno scambio molto lungo, capitalizza il diritto fuori misura dell’italiana per il break del 2-1. La lettone annulla la palla del possibile 3-3 per poi allungare sul 4-2 con l’ennesimo rovescio lungolinea micidiale, ma la nativa di Ancona non vuol saperne di mollare e, sull’errore di rovescio dell’avversaria, griffa il 4-4. Il copione si ripete anche nella seconda frazione: Ostapenko ottiene il break del 5-4 forzando l’errore della rivale e, forte di una maggior pesantezza di palla, timbra il definitivo 6-4 con il rovescio vincente dal centro del campo.

Cocciaretto chiude la sua prestazione con un ace, commette cinque doppi falli e serve il 68% di prime. La giocatrice italiana vince il 58% di punti sulla prima e solo il 30% sulla seconda. La giocatrice lettone, forte di una maggiore solidità al servizio, vince il computo totale dei punti 74 a 61.