Dove vedere in tv Sinner-Machac, ATP Doha 2026: orario, programma, streaming

Torna ufficialmente in campo Jannik Sinner, e lo fa in un lunedì pomeriggio che, a Doha, segna la sua prima volta in Qatar. Lo storico torneo che si tiene fin dal 1993 accoglie per la prima volta, dalle 17:30, il numero 2 del mondo: avversario è il ceco Tomas Machac, in una delle sfide più ricche di significato del programma.

I due giocatori si sono già affrontati per due volte nel corso della carriera, ed in entrambe le occasioni è stato Sinner a prevalere. Incontri, peraltro, che risalgono al 2024 e sono sempre stati favorevoli a Jannik: 6-4 6-2 nei quarti del Masters 1000 di Miami, 6-4 7-5 nella semifinale di quello di Shanghai. Se per l’azzurro è arrivata l’uscita in semifinale agli Australian Open, per il ceco a Melbourne il cammino è stato sbarrato da Lorenzo Musetti al terzo turno. Machac aveva vinto il torneo ATP 250 di Adelaide, ma bisogna vedere se si è ripreso del tutto dai problemi che lo hanno costretto, a Montpellier, a ritirarsi contro il francese Arthur Géa. In ogni caso un debutto che, per Sinner, porta subito a dover alzare il livello d’attenzione.

Il match tra Jannik Sinner e Tomas Machac si giocherà domani come terzo sul campo centrale di Doha, non prima delle ore 17:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA SINNER-MACHAC DOMANI, ATP DOHA 2026

Lunedì 16 febbraio

Campo Centrale

Ore 11:30 Zayid (QAT) [WC]-Popyrin (AUS)

NP Ore 13:00 Mensik (CZE) [6]-Choinski (GBR) [Q]

NP Ore 17:30 Machac (CZE)-Sinner (ITA) [2] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

A seguire Medvedev [4]-Shang (CHN) [PR]

PROGRAMMA SINNER-MACHAC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport