Tabellone ATP Delray Beach 2026: Cobolli e Bellucci ci riprovano, torna in campo Ruud

Rilasciato il tabellone di uno dei tornei americani che, negli ultimi anni, ha avuto il chiaro merito di inserirsi con buon successo nella parte iniziale del calendario ATP: quello di Delray Beach. Evento, questo, che ha avuto tre vincitori Slam (Lleyton Hewitt, Juan Martin del Potro e Marin Cilic) nell’albo d’oro, ma anche Davide Sanguinetti, che nell’inizio di 2002 volava e batté un già rampante Andy Roddick.

Questa volta in casa Italia sono in due a cimentarsi con il torneo. Mattia Bellucci è subito piuttosto sfortunato, perché inizia contro il detentore del titolo, il serbo Miomir Kecmanovic, e oltretutto si trova nella zona di tabellone di Learner Tien e Frances Tiafoe, non esattamente i due americani che uno si vorrebbe trovare davanti in questa fattispecie.

Per Flavio Cobolli, invece, bye al primo turno, ma soprattutto la necessità di ritrovare carica e continuità in vista degli appuntamenti di Indian Wells e Miami. Si vedrà come saranno stati accolti i campanelli d’allarme di Dallas: per adesso potenziale debutto contro il francese Terence Atmane, se questi batterà l’americano Patrick Kypson, mentre nello stesso quarto c’è un assai interessante Nakashima-Cilic.

Altra notizia da rimarcare è quella del ritorno in campo di Casper Ruud: il norvegese rientra nel circuito dopo la paternità e si ritrova in uno spot nel quale l’unico non americano è il monegasco Valentin Vacherot, che sta cercando di avere continuità di risultati in questa fase, cioè la cosa più utile per poi poter attutire il colpo (molto) futuro della difesa del titolo a Shanghai.

TABELLONE ATP 250 DELRAY BEACH 2026

Fritz (USA) [1]-Bye

Quinn (USA)-Jodar (ESP)

Spizzirri (USA) [WC]-Diallo (CAN)

Moutet (FRA)-Paul (USA) [5]

Tien (USA) [4]-Bye

Kecmanovic (SRB)-Bellucci (ITA)

Kovacevic (USA)-Qualificato

Qualificato-Tiafoe (USA) [8]

Nakashima (USA) [7]-Cilic (CRO)

Borges (POR)-Qualificato

Kypson (USA) [WC]-Atmane (FRA)

Bye-Cobolli (ITA) [3]

Vacherot (MON) [6]-Michelsen (USA)

Korda (USA)-McDonad (USA) [WC]

Qualificato-Giron (USA)

Bye-Ruud (NOR) [2]