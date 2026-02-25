Dove vedere in tv Scandicci-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

La Savino Del Bene Scandicci affronta l’Igor Gorgonzola Novara nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della CEV Champions League 2025/2026 di volley femminile. L’incontro si disputa oggi al Pala BigMat di Firenze, con inizio fissato alle ore 18.00.

Si riparte dal 3-1 dell’andata in favore della formazione piemontese, che una settimana fa ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi hanno infatti offerto una prestazione solida e concreta, sfruttando al meglio servizio e ritmo di gioco per indirizzare la qualificazione verso i quarti di finale.

La Savino Del Bene Scandicci, campione del mondo in carica, è chiamata ora a una vera e propria impresa: vincere 3-0 o 3-1 per trascinare la sfida al golden set e giocarsi fino all’ultimo l’accesso al turno successivo della Champions League femminile. Nei primi due confronti stagionali tra le due squadre era stata Scandicci a imporsi al tie-break, mentre Novara ha fatto valere il fattore campo nella gara d’andata di sette giorni fa. Il match di oggi rappresenta dunque il crocevia decisivo della sfida europea.

La partita Novara-Scandicci, playoff di ritorno della Champions League di volley femminile, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (204) ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

