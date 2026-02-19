Dove vedere in tv Nadia Battocletti oggi: orario Lievin, programma, streaming

Nadia Battocletti sarà una delle grandi stelle che arricchiranno il Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). La fuoriclasse trentina si cimenterà sui 3000 metri in terra francese, con l’obiettivo di raggiungere il minimo richiesto per i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Non dovrebbe essere un problema per l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri: il suo record italiano siglato lo scorso anno proprio in questa località è pari a 8:30.82, mentre il limite è di 8:35.00.

La Campionessa d’Europa di cross aveva incominciato la stagione al coperto un paio di settimane fa eguagliando il primato nazionale dei 1500 indoor a Madrid (4:03.59, durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026), chissà che in questa occasione non possa limare uno dei suoi tanti record. Si preannuncia una bella sfida con le etiopi Hirut Meshesha e Freweyni Hailu, al via ci sarà anche Ludovica Cavalli, al rientro dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata a Metz.

L’appuntamento è per oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 19.55. Una volta terminata la prova, Nadia Battocletti penserà già ai Campionati Italiani di Cross, che si disputeranno domenica 22 febbraio a Selinunte (in provincia di Trapani): dalla Francia si trasferirà direttamente in Sicilia per onorare l’impegno con la rassegna a cui tanto tiene e andare a caccia del sesto tricolore consecutivo nella specialità a livello seniores, quando mancherà un mese esatto alla rassegna iridata indoor.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming dei 3000 metri femminili a Lievin con Nadia Battocletti. Questa gara non sarà trasmessa in diretta tv/streaming perché al di fuori della finestra di copertura, che inizierà una mezzoretta più tardi. OA Sport garantirà la diretta testuale dell’evento.

QUANDO NADIA BATTOCLETTI OGGI A LIEVIN

Giovedì 19 febbraio

Ore 19.55 3000 metri femminile a Lievin, con Nadia Battocletti

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI A LIEVIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. La finestra televisiva si aprirà alle ore 20.30 su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la gara di Nadia Battocletti si disputa in precedenza e non è coperta da diretta televisiva.

Diretta streaming: non prevista. La finestra televisiva si aprirà alle ore 20.30 su Sky Go e NOW, mentre la gara di Nadia Battocletti si disputa in precedenza e non è coperta da diretta televisiva.

Diretta testuale: OA Sport.