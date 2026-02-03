Dove vedere in tv Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 4 febbraio (ore 20.00) si giocherà Milano-Eczacibasi Istanbul, incontro valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. All’Allianz Cloud si decidono le sorti della Pool C, si tratta di uno scontro diretto per la prima posizione: chi vince il match si meriterà la vetta del girone e la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre chi perderà dovrà accontentarsi del secondo posto e sarà costretto a disputare i playoff per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Le due formazioni arrivano sostanzialmente alla pari al testa a testa risolutivo, dunque non c’è spazio per fare calcoli: Milano vanta quattro vittorie (13 punti), l’Eczacibasi è a quota quattro successi (12 punti). Le meneghine hanno perso il match d’andata al tie-break contro la corazzata turca, ma di fronte al proprio pubblico potrebbero ribaltare il verdetto e meritarsi il pass diretto per rientrare tra le migliori otto compagini del Vecchio Continente.

L’opposto Paola Egonu avrà il compito di guidare la Numia, venendo spalleggiata in particolar modo delle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva sotto la regia di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. L’Eczacibasi di coach Giulio Bregoli farà affidamento in particolar modo sulla bomber Magdalena Stysiak, sulla schiacciatrice Ebrar Karakurt, sulle centrali Dana Rettke e Sinead Jack-Kisal, con il martello Kathryn Plummer in rosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Eczacibasi Istanbul, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-ECZACIBASI, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 4 febbraio

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs Eczacibasi Istanbul

PROGRAMMA MILANO-ECZACIBASI ISTANBUL: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.