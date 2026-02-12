Dove vedere in tv Davide Ghiotto nei 10000 metri alle Olimpiadi: orario, programma, streaming

Venerdì 13 febbraio Davide Ghiotto tornerà in gara nei 10000 metri, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating Stadium, il pattinatore vicentino sarà chiamato a una conferma del podio olimpico conquistato a Pechino quattro anni fa. Una gara che si preannuncia emozionante e aperta a qualsiasi risultato.

Ghiotto continua a essere tra i pretendenti al podio, perché le sue attitudini sono quelli di grande “passista” e in grado di tenere un ritmo piuttosto alto per diverso tempo. Lo certifica un periodo lunghissimo di imbattibilità tra Coppa del Mondo e Mondiali disputati in questi ultimi anni.

In avvicinamento, però, all’appuntamento a Cinque Cerchi ci sarà da combattere perché nuovi talenti sono emersi con prepotenza. Il riferimento è al polacco Vladimir Semirunniy e al ceco Metoděj Jílek, argento olimpico in questa sede e capace di precedere l’azzurro nell’appuntamento del massimo circuito internazionale a Heerenveen (Paesi Bassi). Da osservare con attenzione anche il francese Timothy Loubineaud, nonché il campione olimpico in carica dei 5000, Sander Eitrem.

Per la gara di venerdì 13 febbraio dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO DAVIDE GHIOTTO ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 16.00 10000 metri maschili Milano (Italia) (con Davide Ghiotto) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.