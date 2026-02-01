Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 1° febbraio, programma, streaming

Il conto alla rovescia verso la fine della regular season è ormai entrato nella sua fase decisiva. Con sole quattro giornate ancora da disputare, la 18ª giornata di Superlega si presenta come un crocevia fondamentale per la definizione della griglia playoff e per le sorti delle squadre coinvolte nella lotta salvezza. Un turno reso ancora più delicato dal ritorno in campo dopo gli impegni europei infrasettimanali, che hanno messo alla prova energie fisiche e mentali di molte protagoniste.

Il piatto forte del turno è però la sfida del Pala AGSM AIM, dove Rana Verona e Cucine Lube Civitanova si affrontano in uno scontro diretto di altissimo livello. I veneti, solidi e continui, vogliono restare agganciati alle prime posizioni, mentre la Lube arriva con il morale alto grazie al percorso europeo e al primo posto blindato nel girone di Champions. Una gara dal peso specifico enorme in ottica playoff.

Domenica pomeriggio l’Itas Trentino riceve Cuneo alla BTS Arena. I campioni d’Europa arrivano da una settimana ad alta intensità emotiva, culminata nella rimonta clamorosa in Champions League contro Tours, che ha garantito la qualificazione agli ottavi. Ora l’obiettivo è ritrovare continuità in campionato, dopo la battuta d’arresto di Perugia. Cuneo, rinvigorita dal successo su Monza con uno Zaytsev in grande evidenza, cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Alle 18 spazio anche a Piacenza-Cisterna, con la Gas Sales chiamata a confermare quanto di buono mostrato in CEV Cup e a riscattare il tie-break perso a Modena. Cisterna, in difficoltà nelle ultime settimane, ha bisogno di invertire la rotta per non farsi risucchiare nella parte bassa della classifica. Grande interesse infine per Modena-Milano, due squadre ambiziose e separate da pochi punti. I gialloblù hanno ritrovato fiducia contro Piacenza, mentre Milano arriva da una settimana perfetta tra campionato ed Europa. Chiude il programma Padova-Perugia, con la capolista chiamata a difendere il primato su un campo storicamente insidioso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica i febbraio della 19ma giornata della Superlega maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Domenica 1 febbraio

Ore 17.00 – Itas Trentino vs MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Sonepar Padova vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Valsa Group Modena vs Allianz Milano – Diretta streaming su VBTV