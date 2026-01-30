Superlega senza respiro: occhi su Verona–Civitanova, Trento senza Michieletto ospita Cuneo

Fine della regular season, meno quattro. La 18ma giornata di Superlega entra nella fase dei verdetti con molte squadre reduci dagli impegni europei in settimana. Turno che può pesare parecchio nella corsa ai playoff e nelle posizioni di vertice, a partire da un calendario che propone incroci significativi sia in alto sia nella zona medio-bassa della classifica.

Ad aprire il programma, sabato sera, è la sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina e Vero Volley Monza, due squadre che hanno lottato a lungo per non retrocedere: è l’ultimissimo treno per una Grottazzolina che deve fare un miracolo per restare nella massima serie. I marchigiani, pur restando ultimi, hanno dimostrato carattere e qualità nella battaglia persa al tie-break contro Padova, mentre Monza arriva dal ko di Cuneo ma con la necessità di difendere l’ottavo posto, ultimo utile per la post season.

Domenica alle 17 l’Itas Trentino ospita Cuneo alla BTS Arena. I gialloblù sono reduci da una settimana emotivamente intensa: in Champions League hanno ribaltato una situazione complicatissima, superando il Tours al tie-break dopo essere stati sotto di due set e conquistando almeno il secondo posto nel girone, sinonimo di qualificazione agli ottavi. Un’iniezione di morale importante per il gruppo di Mendez, chiamato ora a ritrovare continuità anche in campionato dopo il passo falso di Perugia. Cuneo, dal canto suo, arriva da una vittoria pesantissima contro Monza, trascinata da uno Zaytsev in grande evidenza, e cerca punti per allontanarsi dalla zona calda.

Il match clou di giornata è però quello del Pala AGSM AIM, dove alle 18 si affrontano Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, seconda contro sesta forza del campionato. Verona vive un momento di grande solidità, confermato anche dal netto successo esterno di Cisterna nell’ultimo turno, e punta a restare agganciata alla vetta. Civitanova, invece, arriva dalla sconfitta di Milano in Superlega ma con il morale alto per il percorso europeo: in Champions League i marchigiani hanno regolato 3-0 il Leuven, blindando il primo posto nel girone e dimostrando crescita soprattutto in fase di cambio palla. Una sfida che promette intensità, ritmo e un peso specifico enorme in ottica playoff.

Sempre alle 18 riflettori puntati su Piacenza-Cisterna, con i biancorossi che cercano conferme dopo una settimana positiva anche in Europa. La Gas Sales ha infatti superato 3-1 il Rio Duero Soria in CEV Cup, centrando l’accesso ai quarti di finale e mostrando solidità tecnica e mentale. In campionato, però, la sconfitta al tie-break di Modena ha lasciato qualche rimpianto e rende questa gara fondamentale per restare in scia delle prime quattro. Cisterna, reduce da un periodo complicato, ha bisogno di punti per non scivolare ulteriormente verso il basso.

Grande interesse anche per Modena-Milano, sfida tra due squadre divise da pochi punti e accomunate da ambizioni importanti. I gialloblù hanno ritrovato certezze superando Piacenza al quinto set nell’ultimo turno, mentre Milano arriva da una settimana perfetta: successo prestigioso contro Civitanova in campionato e netto 3-0 contro la Stella Rossa in Challenge Cup, risultato che ha spalancato ai meneghini le porte dei quarti di finale europei. La trasferta del Pala Panini rappresenta un test di maturità per la squadra di Piazza.

A Padova, infine, la Sir Susa Vim Perugia è chiamata a difendere il primato sul campo della Sonepar. Gli umbri guidano la classifica e hanno dato risposte importanti anche in Champions League, superando 3-1 Las Palmas e confermando profondità e qualità del roster. Padova, però, in casa sa essere pericolosa e ha dimostrato carattere nell’ultimo successo a Grottazzolina, rendendo la sfida tutt’altro che scontata.