Johannes Hoesflot Klaebo passa al ciclismo? Una squadra professionistica gli fa la corte

Johannes Klaebo si è meritato senza ombra di doppio la palma di uomo copertina delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha inscenato un dominio assoluto nello sci di fondo: il fuoriclasse norvegese ha vinto tutte le gare del programma, conquistando sei medaglie d’oro, impresa mai riuscita in passato. Il formidabile scandinavo ha così replicato l’en-plein che aveva già firmato lo scorso anno ai Mondiali ed è diventato l’atleta più vincente di tutti i tempi ai Giochi su neve e ghiaccio, con undici titoli nel palmares.

Il 29enne, che ora si concentrerà sulla conquista della sesta Coppa del Mondo generale della propria carriera, potrebbe pensare di rimpinguare ulteriormente il proprio bottino a cinque cerchi in occasione dell’edizione che si disputerà tra quattro anni sulle Alpi francesi, anche se sarà molto difficile superare il primato totale di trionfi olimpici detenuto dal nuotatore statunitense Michael Phelps con 23 affermazioni.

Negli ultimi giorni è rimbalzata anche l’ipotesi di un’avventura in un altro sport per Johannes Klaebo, che sembrerebbe molto vicino a fare un’esperienza nel ciclismo professionistico. Al momento ha un accordo di collaborazione con la Uno-X Mobility, compagine del World Tour con cui talvolta si allena durante il periodo estivo. Il generale manager Thor Hushovd è rimasto colpito dalle doti di Klaebo in sella ed ecco che la suggestione si è fatta molto intensa.

Hushovd ha dichiarato a Velo: “Ho sempre detto che Klaebo ha una capacità fisica straordinaria così come molte qualità che i ciclisti necessitano. Si tratta di qualcosa di veramente unico e con il motore che ha, potrebbe avere successo in quasi tutti gli sport di resistenza. Non sono sicuro che Klaebo voglia appendere gli sci al chiodo per dedicarsi a tempo pieno al ciclismo“. L’atleta norvegese era già intervenuto sul tema e ha aperto le porte al ciclismo: “Dopo le Olimpiadi inizierò a pensare a cosa farò in futuro, quindi forse entrare a far parte del team Uno-X dovrebbe essere il prossimo obiettivo“.