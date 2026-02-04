Dove vedere in tv la Cerimonia d’apertura, Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario, canale, streaming

Da venerdì 6 a domenica 22 febbraio si disputeranno in Italia le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7, mentre le prime gare si terranno già da mercoledì 4.

La Cerimonia d’Apertura dei Giochi andrà in scena venerdì 6 alle ore 20.00: la manifestazione principale si terrà a Milano, allo stadio San Siro, ma ci saranno parate con le delegazioni anche in altre sedi di gara, quali Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo.

Ci sarà anche, per la prima volta nella storia, un doppio braciere olimpico: il primo si troverà a Milano, presso l’Arco della Pace, un luogo iconico della città, mentre l’altro sarà posizionato a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, centro della cittadina.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv della Cerimonia d’apertura sarà fruibile su Rai1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LA CERIMONIA D’APERTURA ALLE OLIMPIADI

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.00 Cerimonia d’apertura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai1

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.