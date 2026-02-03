Quando partono gli italiani nella prima prova di discesa alle Olimpiadi 2026: n. di pettorale, orari esatti, tv

Saranno cinque gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino di Bormio (Italia), valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 4 febbraio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 45 gli atleti in gara, con 18 Paesi rappresentati.

Salvo interruzioni o ritardi, Florian Schieder partirà col 7 alle 11.41.10, Dominik Paris col 14 alle 11.49.55, Giovanni Franzoni col 15 alle 11.51.10, Mattia Casse col 16 alle 11.52.25, Christof Innerhofer col 29 alle 12.08.40.

Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 4 febbraio

Ore 11.30 Prima prova cronometrata discesa maschile Bormio (Italia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO GLI ITALIANI NELLA PRIMA PROVA DI DISCESA?

Salvo interruzioni o ritardi, Florian Schieder partirà col 7 alle 11.41.10, Dominik Paris col 14 alle 11.49.55, Giovanni Franzoni col 15 alle 11.51.10, Mattia Casse col 16 alle 11.52.25, Christof Innerhofer col 29 alle 12.08.40.

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 Adrian Smiseth Sejersted NOR

3 James Crawford CAN

4 Stefan Rogentin SUI

5 Cameron Alexander CAN

6 Vincent Kriechmayr AUT

7 Florian Schieder ITA

8 Niels Hintermann SUI

9 Marco Odermatt SUI

10 Nils Allegre FRA

11 Alexis Monney SUI

12 Franjo von Allmen SUI

13 Ryan Cochran-Siegle USA

14 Dominik Paris ITA

15 Giovanni Franzoni ITA

16 Mattia Casse ITA

17 Maxence Muzaton FRA

18 Nils Alphand FRA

19 Miha Hrobat SLO

20 Elian Lehto FIN

21 Raphael Haaser AUT

22 Stefan Babinsky AUT

23 Kyle Negomir USA

24 Jan Zabystran CZE

25 Alban Elezi Cannaferina FRA

26 Martin Cater SLO

27 Brodie Seger CAN

28 Simon Jocher GER

29 Christof Innerhofer ITA

30 Bryce Bennett USA

31 Jeffrey Read CAN

32 Fredrik Moeller NOR

33 Marco Pfiffner LIE

34 Sam Morse USA

35 Lukas Feurstein AUT

36 Simen Sellaeg NOR

37 Riley Seger CAN

38 Barnabas Szollos ISR

39 Tiziano Gravier ARG

40 Arnaud Alessandria MON

41 Elvis Opmanis LAT

42 Anton Grammel GER

43 River Radamus USA

44 Dmytro Shepiuk UKR

45 Cormac Comerford IRL