Curling: la Gran Bretagna vince ancora nella sesta sessione maschile, bene gli USA

Non una buona mattina per gli amanti italiani del curling. La squadra maschile ha infatti incasellato la seconda sconfitta nel Round Robin valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cedendo il passo per 10-7 alla Norvegia complice un proficuo ultimo end in cui i nordici hanno messo a referto ben quattro punti.

In contemporanea a quello degli azzurri si sono disputati altri due match di non meno importanza. La Svezia è infatti caduta per la quarta volta in questo torneo venendo battuta in nove mani dagli Stati Uniti, abili ad imporsi per 8-5 ben confezionando la prima parte di sfida, dove ha arginato al meglio la trama offensiva scandinava.

Ottima vittoria anche per la Gran Bretagna, abile a regolare per 4-9 la Germania prendendo il largo tra quarto e quinto end, dove sono arrivati rispettivamente due sigilli ed una mano rubata da uno.

Quando sono passate sei sessioni dall’inizio della competizione, la Svizzera risulta l’unica compagine a punteggio pieno, viaggiando con un ruolino da quattro vittorie su quattro. Perde invece quota l’Italia, con due successi e due sconfitte. In tal senso saranno cruciali i prossimi incontri, a partire da quello con la Cechia in programma questa sera.

CLASSIFICA ROUND ROBIN MASCHILE MILANO CORTINA 2026