Calcio femminile, amara sconfitta della Juventus nei playoff di Champions League contro il Wolfsburg

Serata amara per la Juventus nel ritorno dei playoff della UEFA Women’s Champions League. Allo Juventus Stadium di Torino, le bianconere sono state sconfitte 2-0 dal Wolfsburg, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto in Germania, dove le campionesse d’Italia erano state avanti 2-0 per buona parte del match.

Una partita stregata per la Vecchia Signora, che ha sprecato diverse opportunità al cospetto della formazione teutonica, capace di colpire con le reti delle tedesche Vivien Endemann al 18’ e Cora Zicai al 96’. Un vero peccato per la squadra allenata da Max Canzi, che aspirava a conquistare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club.

PRIMO TEMPO – La Juventus inizia con De Jong in porta; Lenzini, Salvai e Harviken compongono il terzetto difensivo. Bonansea e Carbonell agiscono sulle fasce, con Wälti e Schatzer al centro del campo. Stolen Godø opera alle spalle delle due punte, Beccari e Ana Capeta. Stephan Lerch risponde con un 4-3-3: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Kuver, Linder; Minge, Kielland, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Endemann. Dopo i primi minuti di studio, al 13’ Beccari viene fermata sul più bello: splendida imbucata di Schatzer per la centravanti, che rientra ma viene poi chiusa da Bjelde. Cinque minuti più tardi sono le ospiti a colpire: Huth trova il corridoio centrale per Endemann, che davanti a De Jong non sbaglia. Al 25’ Juve pericolosa con Salvai: la centrale bianconera si sgancia in avanti e viene servita in profondità da Bonansea, ma il suo destro è deviato in angolo da Johannes. Poco dopo la mezz’ora Kielland ci prova di testa: il pallone termina fuori di poco, con De Jong immobile. Juventus poco lucida negli ultimi trenta metri e risultato che resta invariato fino all’intervallo.

SECONDO TEMPO – La ripresa si apre con un pressing offensivo della Juve: le bianconere si rendono pericolose in un paio di circostanze, ma la difesa del Wolfsburg riesce a chiudere con efficacia. Al 54’ Stolen Godø calcia di destro dal limite, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Due minuti dopo, azione insistita della Juventus: la palla arriva a Capeta, che prova la girata, ma il tiro si stampa sulla traversa. Sfortuna per la Vecchia Signora. Al 62’ le tedesche tornano a farsi vedere in avanti con Beerensteyn, che prova a impensierire De Jong: il tiro dell’olandese è deviato in angolo. Seguono numerosi cambi da entrambe le parti. Al 70’ Girelli serve splendidamente Vangsgaard, che davanti a Johannes si vede murare la conclusione, con il pallone che finisce in angolo. Al 77’ ancora Juve pericolosa: Carbonell mette al centro un ottimo pallone, Girelli anticipa di testa l’avversaria e incrocia, ma il tiro esce di pochissimo. Nel finale forcing offensivo delle bianconere: Krumbiegel calcia a botta sicura da pochi passi, ma Johannes si supera e devia in angolo. Nei sei minuti di recupero arriva il raddoppio letale firmato da Cora Zicai.