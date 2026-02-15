Dove vedere in tv Italia-Cina, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Domani, lunedì 16 febbraio, la Nazionale italiana di curling maschile sfiderà la Cina nell’ottava sessione valida per il Round Robin delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un match che potrebbe rivelarsi cruciale in vista delle semifinali che, ricordiamo, si giocheranno giovedì 19.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella dovranno fronteggiare una compagine asiatica attualmente in seria difficoltà. In quattro incontri gli orientali hanno infatti incassato quattro sconfitte. Ma sono proprio queste le partite più facile da sbagliare. Serve massima concentrazione, umiltà, e voglia di scrivere la storia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Italia-Cina, partita valida per il Torneo maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il match sarà visibile Rai 2 o RaiSportHD in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Eurosport 1 (visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento); diretta integrale su Discovery Plus ed HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

DOVE VEDERE ITALIA-X CURLING MASCHILE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Cina

PROGRAMMA ITALIA-CINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport; Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.