Coppa Italia basket 2026 oggi: orari quarti di finale 19 febbraio, tv, streaming

Oggi, giovedì 19 febbraio, si disputeranno sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino gli ultimi due quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2026. Nella giornata di ieri sono arrivate le vittorie dell’Olimpia Milano e della Germani Brescia che si sfideranno così nella prima semifinale del torneo. Restano per il penultimo atto di sabato 21 solo due posti, con quattro squadre a contenderseli.

Il programma dei quarti di finale inizierà alle ore 18.00 quando si sfideranno la Reyer Venezia e Tortona. I veneti cercano una semifinale importante dopo l’assenza dell’anno scorso mentre i piemontesi vogliono migliorare gli ultimi risultati in questa competizione. In campionato le squadre sono rispettivamente al quarto ed quinto posto con la Reyer che ha una vittoria in più. Sarà quindi una partita molto equilibrata, come tutti gli ultimi confronti tra le squadre.

Alle 20.45 scendono in campo i campioni d’Italia della Virtus Bologna nel match contro Napoli Basket. I partenopei cercano l’impresa per qualificarsi alle semifinali a distanza di due anni mentre le V-Nere vogliono aggiungere un altro trofeo alla loro bacheca. Negli ultimi quindici anni i bianconeri non hanno mai vinto la Coppa Italia.

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2026 OGGI

Giovedì 19 febbraio

Quarti di finale

Ore 18.00 Reyer Venezia- Derthona Tortona – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

Ore 20.45 Virtus Olidata Bologna – Napoli Basket – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA BASKET 2026 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: LBA TV (gratuitamente), SkyGO e Now TV (abbonati)